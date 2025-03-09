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Устали бороться с ночной тягой к еде? Эти простые шаги помогут навсегда забыть о переедании

2:23
Здоровье

Многие сталкиваются с проблемой ночного переедания, которое мешает сбросить вес и повышает риск диабета и ожирения. По словам терапевта О. Драпкиной, для борьбы с этим синдромом важно пересмотреть режим питания и научиться управлять вечерним аппетитом.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Что вызывает ночной дожор

Синдром ночной еды чаще всего связан с неправильными пищевыми привычками и психологическими причинами. Основные факторы:

  • Дефицит калорий в течение дня — организм компенсирует нехватку энергии ночью.
  • Стресс и тревожность — еда выступает в роли "антидепрессанта" и помогает расслабиться перед сном.
  • Проблемы с выработкой гормонов — дисбаланс серотонина и мелатонина провоцирует ночной голод.
  • Привычка заедать усталость — переедание перед сном превращается в ритуал, который сложно контролировать.

Как избавиться от ночного переедания

1. Сбалансируйте питание в течение дня

Чтобы меньше тянуло к холодильнику вечером, нужно получать достаточно калорий в первой половине дня. Завтрак должен быть плотным и включать белки (яйца, творог, рыбу, мясо) и сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб).

2. Ешьте небольшими порциями каждые несколько часов

Регулярное питание стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает резкие приступы голода.

3. Используйте ароматерапию. Некоторые эфирные масла помогают снизить тягу к еде:

  • Коричное
  • Апельсиновое
  • Грейпфрутовое
  • Имбирное
  • Анисовое
  • Лавандовое

4. Правильно организуйте холодильник:

  • Храните продукты, требующие приготовления (мясо, рыбу, овощи).
  • На дверцу можно прикрепить мотивационные фразы.
  • Покупайте готовую еду в небольших количествах, чтобы съесть её за день.

5. Ведите дневник питания

Записывайте, что и когда вы едите, чтобы выявить паттерны переедания.

6. Если проблема серьёзная, обратитесь к психотерапевту

Если самостоятельно справиться не получается, стоит проконсультироваться с врачом, который поможет разобраться с причинами расстройства и, при необходимости, назначит лечение.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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