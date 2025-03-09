Устали бороться с ночной тягой к еде? Эти простые шаги помогут навсегда забыть о переедании

Многие сталкиваются с проблемой ночного переедания, которое мешает сбросить вес и повышает риск диабета и ожирения. По словам терапевта О. Драпкиной, для борьбы с этим синдромом важно пересмотреть режим питания и научиться управлять вечерним аппетитом.
Что вызывает ночной дожор
Синдром ночной еды чаще всего связан с неправильными пищевыми привычками и психологическими причинами. Основные факторы:
Как избавиться от ночного переедания
1. Сбалансируйте питание в течение дня
Чтобы меньше тянуло к холодильнику вечером, нужно получать достаточно калорий в первой половине дня. Завтрак должен быть плотным и включать белки (яйца, творог, рыбу, мясо) и сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб).
2. Ешьте небольшими порциями каждые несколько часов
Регулярное питание стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает резкие приступы голода.
3. Используйте ароматерапию. Некоторые эфирные масла помогают снизить тягу к еде:
4. Правильно организуйте холодильник:
5. Ведите дневник питания
Записывайте, что и когда вы едите, чтобы выявить паттерны переедания.
6. Если проблема серьёзная, обратитесь к психотерапевту
Если самостоятельно справиться не получается, стоит проконсультироваться с врачом, который поможет разобраться с причинами расстройства и, при необходимости, назначит лечение.
Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.
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