Устали бороться с ночной тягой к еде? Эти простые шаги помогут навсегда забыть о переедании

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие сталкиваются с проблемой ночного переедания, которое мешает сбросить вес и повышает риск диабета и ожирения. По словам терапевта О. Драпкиной, для борьбы с этим синдромом важно пересмотреть режим питания и научиться управлять вечерним аппетитом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодильник

Что вызывает ночной дожор

Синдром ночной еды чаще всего связан с неправильными пищевыми привычками и психологическими причинами. Основные факторы:

Дефицит калорий в течение дня — организм компенсирует нехватку энергии ночью.

— организм компенсирует нехватку энергии ночью. Стресс и тревожность — еда выступает в роли "антидепрессанта" и помогает расслабиться перед сном.

— еда выступает в роли "антидепрессанта" и помогает расслабиться перед сном. Проблемы с выработкой гормонов — дисбаланс серотонина и мелатонина провоцирует ночной голод.

— дисбаланс серотонина и мелатонина провоцирует ночной голод. Привычка заедать усталость — переедание перед сном превращается в ритуал, который сложно контролировать.

Как избавиться от ночного переедания

1. Сбалансируйте питание в течение дня

Чтобы меньше тянуло к холодильнику вечером, нужно получать достаточно калорий в первой половине дня. Завтрак должен быть плотным и включать белки (яйца, творог, рыбу, мясо) и сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб).

2. Ешьте небольшими порциями каждые несколько часов

Регулярное питание стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает резкие приступы голода.

3. Используйте ароматерапию. Некоторые эфирные масла помогают снизить тягу к еде:

Коричное

Апельсиновое

Грейпфрутовое

Имбирное

Анисовое

Лавандовое

4. Правильно организуйте холодильник:

Храните продукты, требующие приготовления (мясо, рыбу, овощи).

На дверцу можно прикрепить мотивационные фразы.

Покупайте готовую еду в небольших количествах, чтобы съесть её за день.

5. Ведите дневник питания

Записывайте, что и когда вы едите, чтобы выявить паттерны переедания.

6. Если проблема серьёзная, обратитесь к психотерапевту

Если самостоятельно справиться не получается, стоит проконсультироваться с врачом, который поможет разобраться с причинами расстройства и, при необходимости, назначит лечение.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

