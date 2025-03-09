Эти продукты ускоряют метаболизм и убирают жир! Срочно включайте их в рацион, если нужно похудеть

С приходом весны многие начинают строгие диеты, надеясь быстрее избавиться от лишнего веса. Однако, по словам диетолога А. Дерябиной, вместо жёстких ограничений лучше включить в рацион продукты, которые помогают насыщаться и способствуют снижению веса.
1. Овощи
Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, при этом содержат минимум калорий. Особенно полезны:
2. Сложные углеводы
Многие боятся углеводов, но диетолог подчёркивает: их исключение лишь усилит тягу к сладкому и мучному, что приведёт к обратному эффекту. Лучше включать в рацион:
3. Белковые продукты
Белок помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает мышцы при снижении веса.
Лучшие источники:
Важно готовить эти продукты щадящими способами: запекать, варить, готовить на пару или гриле.
4. Полезные жиры
Жиры необходимы для здоровья кожи, мозга и сердечно-сосудистой системы, а также помогают контролировать аппетит. Включите в рацион:
Почему строгие диеты не работают
Резкое сокращение калорий замедляет обмен веществ, а дефицит полезных нутриентов может привести к слабости, выпадению волос и проблемам с пищеварением. Гораздо эффективнее сбалансированное питание, где есть все макронутриенты в правильных пропорциях.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
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