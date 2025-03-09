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Эти продукты ускоряют метаболизм и убирают жир! Срочно включайте их в рацион, если нужно похудеть

1:51
Здоровье

С приходом весны многие начинают строгие диеты, надеясь быстрее избавиться от лишнего веса. Однако, по словам диетолога А. Дерябиной, вместо жёстких ограничений лучше включить в рацион продукты, которые помогают насыщаться и способствуют снижению веса.

Средиземноморская диета
Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Средиземноморская диета

Какие продукты ускоряют процесс похудения

1. Овощи

Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, при этом содержат минимум калорий. Особенно полезны:

  • руккола;
  • шпинат;
  • брюссельская капуста;
  • томаты;
  • огурцы;
  • перец;
  • брокколи.

2. Сложные углеводы

Многие боятся углеводов, но диетолог подчёркивает: их исключение лишь усилит тягу к сладкому и мучному, что приведёт к обратному эффекту. Лучше включать в рацион:

  • цельнозерновой хлеб и пасту;
  • гречку;
  • бурый рис;
  • киноа.

3. Белковые продукты

Белок помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает мышцы при снижении веса.

Лучшие источники:

  • нежирное мясо (курица, индейка);
  • рыба (треска, лосось).

Важно готовить эти продукты щадящими способами: запекать, варить, готовить на пару или гриле.

4. Полезные жиры

Жиры необходимы для здоровья кожи, мозга и сердечно-сосудистой системы, а также помогают контролировать аппетит. Включите в рацион:

  • орехи;
  • оливковое масло;
  • семена.

Почему строгие диеты не работают

Резкое сокращение калорий замедляет обмен веществ, а дефицит полезных нутриентов может привести к слабости, выпадению волос и проблемам с пищеварением. Гораздо эффективнее сбалансированное питание, где есть все макронутриенты в правильных пропорциях.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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