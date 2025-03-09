Эти продукты ускоряют метаболизм и убирают жир! Срочно включайте их в рацион, если нужно похудеть

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом весны многие начинают строгие диеты, надеясь быстрее избавиться от лишнего веса. Однако, по словам диетолога А. Дерябиной, вместо жёстких ограничений лучше включить в рацион продукты, которые помогают насыщаться и способствуют снижению веса.

Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Средиземноморская диета

Какие продукты ускоряют процесс похудения

1. Овощи

Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, при этом содержат минимум калорий. Особенно полезны:

руккола;

шпинат;

брюссельская капуста;

томаты;

огурцы;

перец;

брокколи.

2. Сложные углеводы

Многие боятся углеводов, но диетолог подчёркивает: их исключение лишь усилит тягу к сладкому и мучному, что приведёт к обратному эффекту. Лучше включать в рацион:

цельнозерновой хлеб и пасту;

гречку;

бурый рис;

киноа.

3. Белковые продукты

Белок помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает мышцы при снижении веса.

Лучшие источники:

нежирное мясо (курица, индейка);

рыба (треска, лосось).

Важно готовить эти продукты щадящими способами: запекать, варить, готовить на пару или гриле.

4. Полезные жиры

Жиры необходимы для здоровья кожи, мозга и сердечно-сосудистой системы, а также помогают контролировать аппетит. Включите в рацион:

орехи;

оливковое масло;

семена.

Почему строгие диеты не работают

Резкое сокращение калорий замедляет обмен веществ, а дефицит полезных нутриентов может привести к слабости, выпадению волос и проблемам с пищеварением. Гораздо эффективнее сбалансированное питание, где есть все макронутриенты в правильных пропорциях.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

