Нужны ли прививки при якобы сильном иммунитете: правда, о которой мало кто задумывается

Многие считают, что если они редко болеют, то могут отказаться от вакцинации. Однако врач М. Бережная утверждает: прививки нужны каждому, вне зависимости от состояния иммунной системы.
Существует ли "сильный иммунитет"?
По словам эксперта, в медицине нет чёткого разделения на "сильный" и "слабый" иммунитет. Работа защитных механизмов зависит от множества факторов, таких как:
Ни один человек не застрахован от вирусов, поэтому надёжнее всего подготовить организм заранее — с помощью вакцинации.
Кому прививки необходимы
Почему прививки важны
Вывод
Отказ от прививок — неоправданный риск, даже если кажется, что организм хорошо справляется с болезнями. Вакцинация — это способ защитить себя и окружающих от серьёзных инфекций.
Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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