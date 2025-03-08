Нужны ли прививки при якобы сильном иммунитете: правда, о которой мало кто задумывается

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что если они редко болеют, то могут отказаться от вакцинации. Однако врач М. Бережная утверждает: прививки нужны каждому, вне зависимости от состояния иммунной системы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больная женщина с градусником

Существует ли "сильный иммунитет"?

По словам эксперта, в медицине нет чёткого разделения на "сильный" и "слабый" иммунитет. Работа защитных механизмов зависит от множества факторов, таких как:

Стресс — ослабляет иммунную защиту.

— ослабляет иммунную защиту. Недостаток сна и усталость — ухудшают реакцию организма на инфекции.

— ухудшают реакцию организма на инфекции. Неполноценное питание — снижает выработку антител.

— снижает выработку антител. Курение и алкоголь — подавляют работу иммунных клеток.

Ни один человек не застрахован от вирусов, поэтому надёжнее всего подготовить организм заранее — с помощью вакцинации.

Кому прививки необходимы

Детям: в календарь прививок включены опасные инфекции, которые могут привести к инвалидности или летальному исходу. Взрослым: вакцинация снижает риск осложнений и защищает окружающих, особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Перед эпидсезоном: даже если грипп или ОРВИ обычно протекают легко, прививка снижает риск тяжёлого течения болезни.

Почему прививки важны

Иммунитет после болезни не всегда надёжен — например, коронавирус мутирует, а иммунная защита ослабевает со временем.

Коллективный иммунитет защищает тех, кто не может привиться по медицинским показаниям.

Вакцинация предотвращает вспышки опасных заболеваний, таких как корь и коклюш.

Вывод

Отказ от прививок — неоправданный риск, даже если кажется, что организм хорошо справляется с болезнями. Вакцинация — это способ защитить себя и окружающих от серьёзных инфекций.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

