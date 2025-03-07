Раздражительность и бессонница: Нарколог назвал признаки начинающегося пивного алкоголизма

Пивной алкоголизм: Врач назвал тревожные признаки, которые нельзя игнорировать

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр и нарколог Руслан Исаев предупреждает о коварстве пивного алкоголизма и называет несколько тревожных признаков, которые должны стать поводом для беспокойства. Его слова приводит информационный портал aif.ru.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

По мнению специалиста, одним из первых сигналов развивающейся зависимости является превращение употребления пива в некий ритуал, необходимый для расслабления и снятия напряжения. Человек начинает воспринимать пиво как неотъемлемый атрибут отдыха и не может представить себе вечер без этого напитка.

Кроме того, Исаев отмечает, что о формирующемся алкоголизме можно говорить, если попытки отказаться от пива хотя бы на неделю приводят к появлению раздражительности, тревожности и ухудшению сна. Эти симптомы свидетельствуют о том, что организм уже испытывает потребность в алкоголе и реагирует на его отсутствие.

Еще одним тревожным знаком является снижение эффекта от употребления привычного количества пива. Если раньше для достижения желаемого состояния расслабления было достаточно одной бутылки, то со временем человек начинает замечать, что этого уже недостаточно.

Следствием этого становится увеличение объемов выпиваемого пива, а также переход на более крепкие алкогольные напитки, предупреждает нарколог.

В заключение Руслан Исаев напоминает, что безопасного для здоровья количества пива не существует. Раньше считалось, что условно безопасной дозой является 1,2 литра пива в неделю для мужчин и 600 миллилитров для женщин.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.



