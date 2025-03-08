Тихий убийца: пластиковые пищевые контейнеры губят ваше здоровье

Пищевые контейнеры из пластика могут серьёзно подорвать здоровье сердца. Новые исследования показали, что химические вещества, выделяющиеся при нагревании пластика, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как пластик влияет на сердце
Исследования учёных выявили тревожную тенденцию:
Почему пластиковая посуда опасна
Как уменьшить вред
Вывод
Исследования подчёркивают необходимость строгого контроля за использованием пластика в пищевой промышленности. Пока этого не произошло, лучше перестраховаться и заменить пластиковые контейнеры на безопасные альтернативы.
Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
Серде́чная недоста́точность (лат insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.
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