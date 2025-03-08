Тихий убийца: пластиковые пищевые контейнеры губят ваше здоровье

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пищевые контейнеры из пластика могут серьёзно подорвать здоровье сердца. Новые исследования показали, что химические вещества, выделяющиеся при нагревании пластика, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пищевой контейнер

Как пластик влияет на сердце

Исследования учёных выявили тревожную тенденцию:

Опасность для людей: опрос 3 179 человек показал, что у тех, кто часто использует пластиковые контейнеры, риск застойной сердечной недостаточности выше на 13 %.

Эксперименты на животных: у лабораторных крыс, пьющих воду из пластиковых ёмкостей, выявили воспаление, стресс и повреждения миокарда.

Почему пластиковая посуда опасна

Нагревание пластика приводит к выделению токсичных веществ, которые проникают в пищу и воду.

Изменение микробиоты в кишечник е может усилить воспаление и спровоцировать болезни сердца.

может усилить воспаление и спровоцировать болезни сердца. Микропластик накапливается в организме, вызывая хроническое воспаление.

Как уменьшить вред

Используйте стеклянные или металлические контейнеры.

Не разогревайте еду в пластиковых коробках.

Выбирайте биоразлагаемую упаковку.

Вывод

Исследования подчёркивают необходимость строгого контроля за использованием пластика в пищевой промышленности. Пока этого не произошло, лучше перестраховаться и заменить пластиковые контейнеры на безопасные альтернативы.

Уточнения

Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.





Серде́чная недоста́точность (лат insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

