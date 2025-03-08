Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенний уход за газоном: 3 главных шага для густой и здоровой травы
Вся семья сбежится на запах: как приготовить идеальные синнабоны
Не паникуйте, если седина появилась! Этот домашний рецепт исправит все
Обезьянка маячит: Зарубина раскрыла секрет угасающей популярности Галкина*
Если собака спит больше обычного, проверьте этот список тревожных симптомов
Пока одни ждут, другие покупают: как найти китайский авто без очереди
Место силы, покрытое цветами: почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники
Германию парализует: 11 аэропортов закроются из-за забастовки
Красиво и надёжно: межкомнатные двери, которые служат десятилетиями

Тихий убийца: пластиковые пищевые контейнеры губят ваше здоровье

1:37
Здоровье

Пищевые контейнеры из пластика могут серьёзно подорвать здоровье сердца. Новые исследования показали, что химические вещества, выделяющиеся при нагревании пластика, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Пищевой контейнер
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пищевой контейнер

Как пластик влияет на сердце

Исследования учёных выявили тревожную тенденцию:

  • Опасность для людей: опрос 3 179 человек показал, что у тех, кто часто использует пластиковые контейнеры, риск застойной сердечной недостаточности выше на 13 %.
  • Эксперименты на животных: у лабораторных крыс, пьющих воду из пластиковых ёмкостей, выявили воспаление, стресс и повреждения миокарда.

Почему пластиковая посуда опасна

  • Нагревание пластика приводит к выделению токсичных веществ, которые проникают в пищу и воду.
  • Изменение микробиоты в кишечнике может усилить воспаление и спровоцировать болезни сердца.
  • Микропластик накапливается в организме, вызывая хроническое воспаление.

Как уменьшить вред

  • Используйте стеклянные или металлические контейнеры.
  • Не разогревайте еду в пластиковых коробках.
  • Выбирайте биоразлагаемую упаковку.

Вывод

Исследования подчёркивают необходимость строгого контроля за использованием пластика в пищевой промышленности. Пока этого не произошло, лучше перестраховаться и заменить пластиковые контейнеры на безопасные альтернативы.

Уточнения

Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
 

Серде́чная недоста́точность (лат  insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление
Российский шоу-бизнес
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление Аудио 
Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро
Садоводство, цветоводство
Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро Аудио 
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Еда и рецепты
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Ракетный удар в ночь на 7 марта — у ВСУ начались проблемы с ПВО? Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Весенний уход за газоном: 3 главных шага для густой и здоровой травы
Вся семья сбежится на запах: как приготовить идеальные синнабоны
Не паникуйте, если седина появилась! Этот домашний рецепт исправит все
Обезьянка маячит: Зарубина раскрыла секрет угасающей популярности Галкина*
Если собака спит больше обычного, проверьте этот список тревожных симптомов
Пока одни ждут, другие покупают: как найти китайский авто без очереди
Место силы, покрытое цветами: почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники
Германию парализует: 11 аэропортов закроются из-за забастовки
Красиво и надёжно: межкомнатные двери, которые служат десятилетиями
Первого клонированного быка создают в России: миллионы прибыли на кону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.