Почему операции в пятницу могут быть опасными: неожиданные выводы

Недавнее исследование подтверждает: если вам предстоит операция в пятницу, лучше перенести ее, если есть такая возможность. Это открытие может показаться неожиданным, но ученые утверждают, что люди, которые проходят операцию перед выходными, рискуют столкнуться с осложнениями и даже с повышенной смертностью.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Lt. Arwen Chisholm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доктор Лам Хой Фуонг, пластический хирург с операцией "Улыбка Вьетнама"

Риски операций перед выходными

В мартовском номере журнала JAMA Network Open исследователи делятся результатами, показавшими, что пациенты, перенесшие операцию непосредственно перед выходными, сталкиваются с гораздо более высоким риском проблем, чем те, кто оперируется в начале недели.

"Пациенты, перенесшие операцию накануне выходных, имеют значительно повышенный риск осложнений, повторных госпитализаций и смертности по сравнению с теми, кто лечился после выходных", — заявляет старший исследователь из Хьюстонской методистской больницы доктор Радж Саткунасивам.

Причины эффекта выходного дня

Выходные становятся проблемой из-за ограниченного числа медперсонала в больницах. Это приводит к снижению качества ухода, особенно в субботу и воскресенье, что ученые называют "эффектом выходного дня". Этот эффект распространяется не только на пациентов, чья операция приходится на пятницу, но и на тех, кто остается в больнице на восстановление после процедуры.

Для анализа ученые использовали данные о 430 000 операциях, проведенных в Онтарио (Канада) с 2007 по 2019 год. Результаты показали, что те, кто прошел операцию в пятницу, имели более высокий риск смерти в течение 30 дней (на 9%), 90 дней (на 10%) и одного года (на 12%) по сравнению с теми, кто оперировался после выходных.

Кроме того, пациенты, чья операция была назначена накануне выходных, имели худшие показатели по комплексному показателю, который включал смерть, осложнения и необходимость повторной госпитализации. Риск этих событий был повышен на 5% как в течение 30 дней, так и через год.

Что еще влияет на качество медицинской помощи?

Исследователи объясняют, что не только нехватка персонала может быть причиной ухудшения качества помощи в выходные. В пятницу оперирует больше молодых хирургов с меньшим опытом, а в выходные дни врачи имеют ограниченный доступ к старшим коллегам и необходимым исследованиям.

Уточнения

Онта́рио (англ. Ontario [ɒnˈtɛəri.oʊ]) — провинция, расположенная в центральной части Канады, самая населённая и вторая по площади после Квебека (Нунавут и Северо-Западные территории крупнее, но они провинциями не являются).

