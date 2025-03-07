Тревожные звоночки: симптомы нехватки B12, которые нельзя игнорировать

Забывчивость — обычное явление, но если она становится постоянной, стоит задуматься. Возможно, проблема не в возрасте или усталости, а в дефиците витамина B12. Этот недостаток способен вызывать симптомы, схожие с проявлениями деменции.
Витамин B12 играет ключевую роль в работе мозга и нервной системы. Он участвует в образовании эритроцитов, переносе кислорода к тканям, синтезе ДНК и выработке энергии. Без него организм начинает давать сбои, что проявляется в виде слабости, покалывания в конечностях, проблем с координацией, ухудшения памяти и даже депрессии.
Витамин B12 необходим для нормального функционирования мозга. Его дефицит может вызвать симптомы, напоминающие деменцию.
Этот витамин содержится преимущественно в продуктах животного происхождения, а значит, люди, придерживающиеся вегетарианской или веганской диеты, находятся в группе риска. Но не только питание влияет на уровень B12: снижение кислотности желудка, приём антацидов и возрастные изменения также могут препятствовать его усвоению.
Дефицит этого витамина может проявляться не только ухудшением памяти. Возможные симптомы:
Исследования показывают, что низкий уровень B12 связан с когнитивными расстройствами и повышенным риском развития нейродегенеративных заболеваний. Например, учёные в 2020 году выявили "чёткую связь между нехваткой B12 и прогрессирующим снижением когнитивных функций".
При подозрении на дефицит B12 важно обратиться к врачу. Для восстановления уровня витамина назначаются:
Чем дольше игнорировать проблему, тем выше риск необратимых изменений в организме. Однако при своевременном лечении большинство симптомов исчезают в течение 3-6 месяцев.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы.
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