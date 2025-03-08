Проснулись среди ночи и не можете уснуть? Это из-за смены часового пояса — исправляем ситуацию
1:34
Долгие перелёты и смена часовых поясов могут сбить с толку даже самых опытных путешественников. Как быстрее адаптироваться и избавиться от джетлага?
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете
Что такое джетлаг и почему он возникает
Джетлаг — это нарушение циркадных ритмов, вызванное резкой сменой часового пояса. Организм остаётся в старом режиме сна, из-за чего возникают усталость, бессонница и рассеянность.
Как адаптироваться к новому часовому поясу
- Начните адаптацию заранее
- Измените время отхода ко сну на 1-2 часа в нужном направлении за несколько дней до полёта.
Используйте естественный свет
- Днём старайтесь больше находиться на солнце, а вечером ограничьте контакт с яркими экранами. Свет помогает перестроить биологические часы.
- Соблюдайте режим сна и питания
Засыпайте и просыпайтесь по новому времени с первого же дня. Ешьте по местному расписанию, даже если не испытываете голода.
- Избегайте тяжёлой еды и кофеина перед сном Жирные и сладкие блюда мешают уснуть, а кофеин и алкоголь нарушают ритмы.
- Медитация и дыхательные практики
Расслабляющие техники помогут быстрее адаптироваться к новому ритму.
Уточнения
Джетла́г - рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте.
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д