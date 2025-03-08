Проснулись среди ночи и не можете уснуть? Это из-за смены часового пояса — исправляем ситуацию

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгие перелёты и смена часовых поясов могут сбить с толку даже самых опытных путешественников. Как быстрее адаптироваться и избавиться от джетлага?

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Что такое джетлаг и почему он возникает

Джетлаг — это нарушение циркадных ритмов, вызванное резкой сменой часового пояса. Организм остаётся в старом режиме сна, из-за чего возникают усталость, бессонница и рассеянность.

Как адаптироваться к новому часовому поясу

Начните адаптацию заранее

Измените время отхода ко сну на 1-2 часа в нужном направлении за несколько дней до полёта.

Используйте естественный свет

Днём старайтесь больше находиться на солнце, а вечером ограничьте контакт с яркими экранами. Свет помогает перестроить биологические часы. Соблюдайте режим сна и питания

Засыпайте и просыпайтесь по новому времени с первого же дня. Ешьте по местному расписанию, даже если не испытываете голода. Избегайте тяжёлой еды и кофеина перед сном Жирные и сладкие блюда мешают уснуть, а кофеин и алкоголь нарушают ритмы. Медитация и дыхательные практики

Расслабляющие техники помогут быстрее адаптироваться к новому ритму.

Уточнения

Джетла́г - рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте.

