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Невероятные рекорды: сколько можно бежать, пока не свалишься с ног

1:32
Здоровье

Как долго человек может бежать без остановки

Выносливость человека кажется безграничной, но как долго можно бежать без остановки?

Бег
Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег

Факторы, влияющие на длительный бег

  • Гликоген – главный источник энергии. Когда он исчерпывается, наступает «удар о стену», и мышцы перестают работать.
  • Лактат – его накопление вызывает жжение в мышцах и снижает работоспособность.
  • Психика – мозг может «отключить» мышцы раньше, чем наступит физическое истощение.
  • Температура – жара вызывает перегрев, мороз – повышенные энергозатраты на согревание.
  • Влажность – мешает охлаждению организма и ухудшает выносливость.

Рекордные забеги без остановки

  1. Дин Карнасис (2005) – пробежал 563 км за 3,5 дня без сна.
  2. Клифф Янг (1985) – пробежал 875 км за 5 дней 15 часов без отдыха, улучшив рекорд трассы на 2 дня.
  3. Матьё Бонн (2024) – преодолел 1045,519 км за 6 суток, установив мировой рекорд.

Вывод

Человек может бежать несколько дней подряд, если правильно распределяет ресурсы, но даже лучшие атлеты сталкиваются с пределами выносливости. Главное – не только физическая подготовка, но и стратегия восстановления.

Уточнения

Бег на сверхмарафо́нские диста́нции - любой забег на дистанцию, длина которой превышает дистанцию традиционного марафона 42 195 метров.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Комлева Анжелика
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