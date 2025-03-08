Невероятные рекорды: сколько можно бежать, пока не свалишься с ног

Выносливость человека кажется безграничной, но как долго можно бежать без остановки?
Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег
Факторы, влияющие на длительный бег
Гликоген – главный источник энергии. Когда он исчерпывается, наступает «удар о стену», и мышцы перестают работать.
Лактат – его накопление вызывает жжение в мышцах и снижает работоспособность.
Психика – мозг может «отключить» мышцы раньше, чем наступит физическое истощение.
Температура – жара вызывает перегрев, мороз – повышенные энергозатраты на согревание.
Влажность – мешает охлаждению организма и ухудшает выносливость.
Рекордные забеги без остановки
Дин Карнасис (2005) – пробежал 563 км за 3,5 дня без сна.
Клифф Янг (1985) – пробежал 875 км за 5 дней 15 часов без отдыха, улучшив рекорд трассы на 2 дня.
Матьё Бонн (2024) – преодолел 1045,519 км за 6 суток, установив мировой рекорд.
Вывод
Человек может бежать несколько дней подряд, если правильно распределяет ресурсы, но даже лучшие атлеты сталкиваются с пределами выносливости. Главное – не только физическая подготовка, но и стратегия восстановления.
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