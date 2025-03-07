Проснулась – и стала англичанкой: странный случай после наркоза

Удивительный случай: 57-летняя жительница Австралии Ким Холл перенесла операцию на челюсти, а после проснулась с ярким британским акцентом!
Что произошло
Редкий медицинский феномен
Врачи диагностировали у неё синдром иностранного акцента - редкое расстройство, из-за которого человек начинает говорить с другим акцентом без сознательного усилия. Логопед пояснил, что при этом меняется произношение гласных, что и создаёт эффект "чужого" акцента. Ким никогда не была в Британии, но теперь её речь звучит так, будто она родом из Йоркшира.
Вывод
Этот случай ещё раз доказывает, насколько сложны механизмы речи и мозга. Учёные продолжают изучать этот уникальный феномен, а Ким Холл теперь живёт с новым акцентом, которого никогда раньше у неё не было.
Акце́нт - манера произношения слов определённым человеком.
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