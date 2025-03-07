Проснулась – и стала англичанкой: странный случай после наркоза

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийка вышла из наркоза с британским акцентом

Удивительный случай: 57-летняя жительница Австралии Ким Холл перенесла операцию на челюсти, а после проснулась с ярким британским акцентом!

Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Что произошло

В 2021 году у Ким диагностировали рак нижней челюсти, и она согласилась на сложную операцию.

После вмешательства ей пришлось заново учиться говорить, есть и пить.

Однако, когда речь восстановилась, она неожиданно заговорила с акцентом жителей Йоркшира!

Редкий медицинский феномен

Врачи диагностировали у неё синдром иностранного акцента - редкое расстройство, из-за которого человек начинает говорить с другим акцентом без сознательного усилия. Логопед пояснил, что при этом меняется произношение гласных, что и создаёт эффект "чужого" акцента. Ким никогда не была в Британии, но теперь её речь звучит так, будто она родом из Йоркшира.

Вывод

Этот случай ещё раз доказывает, насколько сложны механизмы речи и мозга. Учёные продолжают изучать этот уникальный феномен, а Ким Холл теперь живёт с новым акцентом, которого никогда раньше у неё не было.

Уточнения

Акце́нт - манера произношения слов определённым человеком.

