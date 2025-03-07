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Эти продукты вызывают воспаления в кишечнике: срочно исключите их из диеты!

1:47
Здоровье

Недавние исследования подтверждают, что наш рацион напрямую влияет на состав и здоровье кишечной микрофлоры. Ученые из Трентского университета проанализировали биологические образцы более 21 000 человек, чтобы понять, как различные диеты воздействуют на микробиом кишечника.

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

Влияние различных типов диет

  • Всеядная диета: У людей, потребляющих как растительные, так и животные продукты, наблюдается более разнообразная микрофлора. Однако это разнообразие включает бактерии, связанные с перевариванием мяса, такие как Alistipes putredinis. Также выявлено повышенное присутствие Ruminococcus torques и Bilophila wadsworthia, которые могут быть связаны с воспалительными заболеваниями и даже с риском развития опухолей.

  • Вегетарианская и веганская диеты: Эти диеты способствуют увеличению бактерий, участвующих в расщеплении клетчатки и производстве короткоцепочечных жирных кислот, таких как бутират. Эти соединения помогают снижать воспаления, поддерживать иммунную систему и улучшать метаболическое здоровье.

Роль молочных продуктов

Интересно, что различия между микробиомом вегетарианцев и веганов в основном связаны с потреблением молочных продуктов. У вегетарианцев наблюдается большее количество Streptococcus thermophilus, что может быть обусловлено употреблением молочных продуктов.

Эти результаты подчеркивают важность осознанного выбора продуктов питания для поддержания здорового баланса кишечной микрофлоры. Понимание влияния диеты на микробиом может помочь в предотвращении различных заболеваний и поддержании общего здоровья.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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