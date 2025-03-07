Весна пришла, а сил нет? Как пережить смену сезонов без хандры и лишнего веса

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весна — время перемен, но не всегда в лучшую сторону. Вместо бодрости и прилива сил многие ощущают тревожность, усталость и желание заедать стресс. После долгой зимы организм перестраивается, а нехватка витаминов, изменение погоды и нестабильное настроение могут привести к снижению активности и перееданию. Как не поддаться весенней хандре и избежать лишних килограммов?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Грустная девушка

Восстановите режим сна

Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время — это поможет адаптироваться к изменению светового дня.

Ограничьте яркий свет перед сном, особенно из экранов гаджетов.

Найдите расслабляющий ритуал перед сном: чтение, тёплая ванна, медитация.

Поддерживайте физическую активность

После зимнего застоя организму нужна разминка — включите тренировки в график.

Больше гуляйте: весной свежий воздух особенно полезен, а солнце помогает вырабатывать витамин D.

Внесите разнообразие в жизнь

Планируйте активные выходные: поездки, прогулки, выезды на природу.

Посещайте интересные мероприятия — выставки, мастер-классы, концерты.

Создайте уютную атмосферу

Обновите интерьер: добавьте больше света, яркие акценты, цветы.

Используйте лёгкие весенние ароматы — они помогут создать ощущение свежести.

Балансируйте питание

Весной особенно хочется сладкого, но лучше заменить вредные перекусы полезными продуктами.

Позволяйте себе маленькие угощения, но не заедайте стресс.

Проводите больше времени с близкими

Организуйте совместные ужины, семейные вечера, прогулки.

Поддерживайте друзей — позитивное общение снижает уровень стресса.

Найдите творческое занятие

Весна — время вдохновения, попробуйте новые хобби: рисование, лепку, музыку.

Начните новый проект — это может быть что угодно, от ведения блога до создания украшений.

Обновите гардероб

Добавьте в образы больше лёгкости и ярких оттенков, чтобы почувствовать приближение тепла.

Попробуйте составить капсульный гардероб — это упростит выбор одежды.

Наполняйте жизнь яркими моментами

Делайте фото, собирайте памятные мелочи — это создаёт позитивные воспоминания.

Планируйте маленькие приключения — поездки, вечеринки, встречи с друзьями.

Ведите дневник

Записывайте эмоции, цели, впечатления — это помогает лучше понимать себя.

Практикуйте благодарность: отмечайте моменты, за которые можно сказать "спасибо".

Если весеннее настроение не радует, а усталость и переедание стали проблемой, не бойтесь обратиться за помощью. Диетолог подскажет, как сбалансировать питание, а психолог поможет справиться с тревогой. Главное — заботиться о себе и находить радость в каждом дне!

Уточнения

Настрое́ние - достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

