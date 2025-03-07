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Этот напиток творит чудеса: с утра ускоряет метаболизм и очищает организм

2:11
Здоровье

Употребление тёплой воды с добавлением яблочного уксуса и лимонного сока стало популярным благодаря предполагаемым преимуществам для пищеварения и общего здоровья. Оба ингредиента обладают уникальными свойствами, которые могут положительно влиять на организм.

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

Яблочный уксус

Яблочный уксус известен своими антибактериальными свойствами, способностью улучшать пищеварение и нормализовать работу кишечника. Он также способствует ускорению ыбмена веществ и может помочь в снижении аппетита, что полезно при контроле веса. Разбавленный в воде и принимаемый перед едой, яблочный уксус может помочь сбалансировать уровень pH в организме и поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.

Лимонный сок

Лимонный сок богат витамином C и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему. Он способствует выведению токсинов из организма и обладает противомикробными и противовирусными свойствами. Употребление лимонной воды, особенно натощак, может стимулировать пищеварение и помочь в поддержании здорового веса.

Комбинированное употребление

Сочетание тёплой воды с яблочным уксусом и лимонным соком объединяет преимущества обоих продуктов. Такая смесь может улучшить пищеварение, повысить кислотность желудка, что способствует лучшему расщеплению пищи, и поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Однако важно помнить, что чрезмерное употребление кислотных напитков может негативно сказаться на эмали зубов и слизистой желудка. Поэтому рекомендуется разбавлять небольшое количество уксуса и лимонного сока в достаточном объёме воды и употреблять напиток через трубочку, чтобы минимизировать контакт с зубами.

Предостережения

Людям с повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью или гастритом следует с осторожностью подходить к употреблению таких напитков. Перед введением в рацион новых компонентов рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Уточнения

Я́блочный у́ксус - уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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