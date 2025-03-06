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Здоровье начинается с тарелки — эти продукты борются с воспалением лучше лекарств

3:16
Здоровье

Воспаление в организме может проявляться не только усталостью и слабостью, но и серьёзными проблемами со здоровьем — от сердечно-сосудистых заболеваний до диабета и ожирения. Однако с этим можно справиться, если пересмотреть своё питание. Какие продукты обладают мощным противовоспалительным эффектом?

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Виноград

Почему питание играет ключевую роль

Диетолог Адриана Ставро объясняет, что правильный рацион должен включать продукты, богатые питательными веществами, антиоксидантами и полезными жирами. "Противовоспалительное питание должно обеспечивать баланс белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки, а также включать продукты с доказанными противовоспалительными свойствами", — отмечает специалист.

Список продуктов с мощным противовоспалительным эффектом

  1. Фиолетовый виноград
    Содержит ресвератрол — природное соединение с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Виноград помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже болезни Альцгеймера.

  2. Ягоды
    Клубника, малина, черника и другие красные ягоды богаты антоцианами — веществами, которые не только борются с уже существующим воспалением, но и помогают организму быстрее реагировать на новые угрозы.

  3. Авокадо
    Один из лучших источников мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Способствует снижению уровня воспалительных маркеров в крови.

  4. Оливковое масло
    Экстра-класса (extra virgin) обладает сильным противовоспалительным эффектом благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты и полифенолов.

  5. Томаты
    Богаты ликопином — антиоксидантом, уменьшающим воспалительные процессы и защищающим клетки от повреждений.

  6. Зелёный чай
    Содержит катехины, которые помогают снизить уровень воспаления и защищают клетки от окислительного стресса.

  7. Листовая зелень
    Шпинат, капуста кейл и другие тёмно-зелёные овощи полны витаминов и антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунитета.

  8. Орехи
    Миндаль и грецкие орехи богаты полезными жирами, снижающими воспалительные процессы в организме.

  9. Куркума
    Главный активный компонент — куркумин — обладает мощным противовоспалительным эффектом. Улучшает работу суставов и замедляет старение клеток.

  10. Имбирь
    Содержит гингерол — вещество, обладающее антисептическими и противовоспалительными свойствами.

  11. Чеснок
    Натуральный антибактериальный продукт, который снижает уровень воспалительных молекул в организме.

  12. Лосось
    Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, уменьшают воспаление и защищают сердечно-сосудистую систему.

  13. Чёрный шоколад
    Богат флавоноидами, которые улучшают кровообращение и защищают клетки от окислительного стресса.

Добавление этих продуктов в рацион поможет снизить уровень воспаления и поддержать здоровье. Главное — соблюдать баланс и избегать вредных продуктов, которые, наоборот, могут усиливать воспалительные процессы.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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