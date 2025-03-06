Лёд, мел, пепел: необычные пищевые пристрастия которые предупреждают о серьёзных проблемах

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит железа — одна из самых распространённых проблем, влияющих на здоровье и качество жизни. Усталость часто называют его главным признаком, но существует менее очевидный симптом, который может указывать на скрытую нехватку этого важного микроэлемента.

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Распространённые признаки нехватки железа

Низкий уровень железа в организме может проявляться по-разному. Наиболее частыми симптомами являются:

Хроническая усталость : снижение энергии даже после полноценного сна.

: снижение энергии даже после полноценного сна. Бледность кожи : недостаток гемоглобина делает кожу менее насыщенной цветом.

: недостаток гемоглобина делает кожу менее насыщенной цветом. Головокружение : снижение уровня кислорода в крови может вызывать головокружение и даже обмороки.

: снижение уровня кислорода в крови может вызывать головокружение и даже обмороки. Ломкость ногтей и волос: железо необходимо для их нормального роста и укрепления.

Однако есть ещё один симптом, который часто остаётся незамеченным.

Необычный признак дефицита железа

Некоторые люди испытывают необъяснимое желание есть лёд. Это состояние называется пагофагия, и оно может быть связано с железодефицитом.

Такая тяга является одной из форм синдрома пикацизма (аллотриофагии) — расстройства, при котором человек хочет потреблять несъедобные вещества, например:

Глину, песок, землю (геофагия).

Крахмал (амилофагия).

Мел, бумагу, пепел или даже волосы.

Хотя чаще всего пикацизм встречается у детей, он также наблюдается у взрослых, особенно при дефиците железа, даже если анемия ещё не развилась.

Чем опасен пикацизм

Желание жевать лёд само по себе не представляет серьёзной угрозы, но при других формах расстройства возможны следующие риски:

Отравление : если человек употребляет токсичные вещества.

: если человек употребляет токсичные вещества. Кишечная непроходимость : при проглатывании неперевариваемых материалов.

: при проглатывании неперевариваемых материалов. Проблемы с пищеварением: нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Почему возникает тяга к льду

Бакалавр медицины и хирургии Раджив К. Прути, объясняет:

"Термин "пика” описывает тягу к жеванию и потреблению веществ, не имеющих пищевой ценности, таких как лёд, глина, грязь или бумага. Желание жевать лёд, известное как "ледяная мания”, часто связано с дефицитом железа — с анемией или без неё, хотя точная причина этого феномена не ясна".

Иногда пикацизм также связан с эмоциональными расстройствами, такими как тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) или даже расстройства развития.

Когда стоит обратиться к врачу

Если у вас появилось постоянное желание есть лёд или другие несъедобные предметы, это повод задуматься. Дополнительные тревожные симптомы включают:

Дискомфорт в животе и вздутие.

Постоянную усталость, не связанную с нагрузками.

Тошноту и частые расстройства пищеварения.

Лучше не игнорировать эти признаки и обратиться к специалисту для диагностики и возможного лечения.

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν - приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα - кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

