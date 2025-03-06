Лёд, мел, пепел: необычные пищевые пристрастия которые предупреждают о серьёзных проблемах

Дефицит железа — одна из самых распространённых проблем, влияющих на здоровье и качество жизни. Усталость часто называют его главным признаком, но существует менее очевидный симптом, который может указывать на скрытую нехватку этого важного микроэлемента.
Низкий уровень железа в организме может проявляться по-разному. Наиболее частыми симптомами являются:
Однако есть ещё один симптом, который часто остаётся незамеченным.
Некоторые люди испытывают необъяснимое желание есть лёд. Это состояние называется пагофагия, и оно может быть связано с железодефицитом.
Такая тяга является одной из форм синдрома пикацизма (аллотриофагии) — расстройства, при котором человек хочет потреблять несъедобные вещества, например:
Хотя чаще всего пикацизм встречается у детей, он также наблюдается у взрослых, особенно при дефиците железа, даже если анемия ещё не развилась.
Желание жевать лёд само по себе не представляет серьёзной угрозы, но при других формах расстройства возможны следующие риски:
Бакалавр медицины и хирургии Раджив К. Прути, объясняет:
"Термин "пика” описывает тягу к жеванию и потреблению веществ, не имеющих пищевой ценности, таких как лёд, глина, грязь или бумага. Желание жевать лёд, известное как "ледяная мания”, часто связано с дефицитом железа — с анемией или без неё, хотя точная причина этого феномена не ясна".
Иногда пикацизм также связан с эмоциональными расстройствами, такими как тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) или даже расстройства развития.
Если у вас появилось постоянное желание есть лёд или другие несъедобные предметы, это повод задуматься. Дополнительные тревожные симптомы включают:
Лучше не игнорировать эти признаки и обратиться к специалисту для диагностики и возможного лечения.
Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν - приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα - кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.
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