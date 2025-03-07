Скрытый убийца: 5 тревожных признаков, которые вы можете заметить в зеркале

Холестерин — необходимое организму вещество, но его избыток может привести к серьезным проблемам. Повышенный уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) провоцирует атеросклероз, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Как же определить проблему без лабораторных тестов?
Обычно высокий уровень холестерина не сопровождается явными симптомами, однако есть косвенные признаки, которые могут говорить о риске:
Повышенный холестерин чаще встречается у людей с избыточным весом, курящих, употребляющих много алкоголя, страдающих от стресса или хронического недосыпа. В группу риска также входят те, кто употребляет много насыщенных жиров, рафинированных углеводов и обработанного мяса.
Если вам больше 40 лет, у вас есть избыточный вес, высокое давление, диабет или проблемы с холестерином у родственников, врач может порекомендовать анализ крови. Даже при отсутствии явных проблем тест на холестерин стоит проходить каждые несколько лет.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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