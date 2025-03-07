Скрытый убийца: 5 тревожных признаков, которые вы можете заметить в зеркале

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Здоровье

Холестерин — необходимое организму вещество, но его избыток может привести к серьезным проблемам. Повышенный уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) провоцирует атеросклероз, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Как же определить проблему без лабораторных тестов?

Кровеносный сосуд
Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кровеносный сосуд

Симптомы, указывающие на высокий холестерин

Обычно высокий уровень холестерина не сопровождается явными симптомами, однако есть косвенные признаки, которые могут говорить о риске:

  • Желтоватые бугорки на коже или веках: скопления холестерина, известные как ксантелазмы.
  • Роговичное кольцо: полукруглое отложение холестерина в роговице глаза.
  • Уплотнения вокруг суставов: воспаленные сухожилия могут быть признаком избытка холестерина.
  • Эректильная дисфункция: нарушение кровообращения может быть связано с атеросклерозом.
  • Семейная предрасположенность: если у близких родственников были сердечно-сосудистые заболевания, риск повышенного холестерина возрастает.

Факторы риска

Повышенный холестерин чаще встречается у людей с избыточным весом, курящих, употребляющих много алкоголя, страдающих от стресса или хронического недосыпа. В группу риска также входят те, кто употребляет много насыщенных жиров, рафинированных углеводов и обработанного мяса.

Когда пора сдавать анализы

Если вам больше 40 лет, у вас есть избыточный вес, высокое давление, диабет или проблемы с холестерином у родственников, врач может порекомендовать анализ крови. Даже при отсутствии явных проблем тест на холестерин стоит проходить каждые несколько лет.

Как снизить холестерин без лекарств

  • Выбирайте полезные жиры: замените насыщенные жиры (фастфуд, сливочное масло) на полиненасыщенные (рыба, орехи, авокадо).
  • Ограничьте обработанные продукты: сладости, выпечка и полуфабрикаты повышают уровень ЛПНП.
  • Добавьте больше растительной пищи: бобовые, орехи, семена и овощи способствуют снижению "плохого" холестерина.
  • Будьте активны: 30 минут умеренной аэробной активности 3-4 раза в неделю помогут улучшить состояние сосудов.
  • Откажитесь от курения и ограничьте алкоголь: вредные привычки повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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