Скрытый убийца: 5 тревожных признаков, которые вы можете заметить в зеркале

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Холестерин — необходимое организму вещество, но его избыток может привести к серьезным проблемам. Повышенный уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) провоцирует атеросклероз, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Как же определить проблему без лабораторных тестов?

Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кровеносный сосуд

Симптомы, указывающие на высокий холестерин

Обычно высокий уровень холестерина не сопровождается явными симптомами, однако есть косвенные признаки, которые могут говорить о риске:

Желтоватые бугорки на коже или веках: скопления холестерина, известные как ксантелазмы.

скопления холестерина, известные как ксантелазмы. Роговичное кольцо: полукруглое отложение холестерина в роговице глаза.

полукруглое отложение холестерина в роговице глаза. Уплотнения вокруг суставов: воспаленные сухожилия могут быть признаком избытка холестерина.

воспаленные сухожилия могут быть признаком избытка холестерина. Эректильная дисфункция: нарушение кровообращения может быть связано с атеросклерозом.

нарушение кровообращения может быть связано с атеросклерозом. Семейная предрасположенность: если у близких родственников были сердечно-сосудистые заболевания, риск повышенного холестерина возрастает.

Факторы риска

Повышенный холестерин чаще встречается у людей с избыточным весом, курящих, употребляющих много алкоголя, страдающих от стресса или хронического недосыпа. В группу риска также входят те, кто употребляет много насыщенных жиров, рафинированных углеводов и обработанного мяса.

Когда пора сдавать анализы

Если вам больше 40 лет, у вас есть избыточный вес, высокое давление, диабет или проблемы с холестерином у родственников, врач может порекомендовать анализ крови. Даже при отсутствии явных проблем тест на холестерин стоит проходить каждые несколько лет.

Как снизить холестерин без лекарств

Выбирайте полезные жиры : замените насыщенные жиры (фастфуд, сливочное масло) на полиненасыщенные (рыба, орехи, авокадо).

: замените насыщенные жиры (фастфуд, сливочное масло) на полиненасыщенные (рыба, орехи, авокадо). Ограничьте обработанные продукты : сладости, выпечка и полуфабрикаты повышают уровень ЛПНП.

: сладости, выпечка и полуфабрикаты повышают уровень ЛПНП. Добавьте больше растительной пищи : бобовые, орехи, семена и овощи способствуют снижению "плохого" холестерина.

: бобовые, орехи, семена и овощи способствуют снижению "плохого" холестерина. Будьте активны : 30 минут умеренной аэробной активности 3-4 раза в неделю помогут улучшить состояние сосудов.

: 30 минут умеренной аэробной активности 3-4 раза в неделю помогут улучшить состояние сосудов. Откажитесь от курения и ограничьте алкоголь: вредные привычки повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

