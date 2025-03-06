Риск ради сантиметров: мужчина умер после инъекций гиалуронки в гениталии

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Москве 56-летний мужчина скончался от тяжёлых осложнений после инъекций гиалуроновой кислоты, сделанных для увеличения полового члена. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии — смертельно опасное состояние, вызванное попаданием наполнителя в кровоток.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач-психиатр

Фатальная ошибка

Мужчина обратился за косметической процедурой, в ходе которой в его гениталии был введён филлер, обычно используемый для увеличения губ и скул. Однако вскоре после вмешательства у него появились тошнота, слабость, тремор и проблемы с дыханием. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался на следующий день.

При вскрытии в паховой области обнаружили большое количество студенистого вещества, совпадающего с наполнителем, который также был найден в сосудах лёгких. Это напрямую связало смерть мужчины с косметической процедурой.

Врачи предупреждают об опасности

Британские хирурги, комментируя трагедию для Daily Mail, отметили, что риск летального исхода есть у всех пациентов, решившихся на такую процедуру. Если филлер вводится неправильно, он может попасть в кровоток, что приводит к закупорке сосудов и смерти.

Подобные случаи поднимают вопрос безопасности косметических процедур, особенно тех, которые проводятся без должного медицинского контроля.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

