Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите сад, который цветёт сам по себе? Эти цветы не требуют ухода
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Сфинкс приоткрыл пасть: что нашли в тайной комнате под египетской статуей
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной
Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас
Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги
Всё это ужасно нравилось: Самбурская была в восторге от истерик возлюбленного — виной оказался отец певицы

Секреты здорового завтрака: Что полезнее – овсянка или гречка? Выбор экспертов по правильному питанию

Завтрак чемпионов: Что полезнее – овсянка или гречка? Сравниваем плюсы и минусы для здоровья
Здоровье

Завтрак это важнейший прием пищи, задающий тон всему дню. И многие задаются вопросом: что же полезнее традиционная овсянка или любимая многими гречка? Ответ может оказаться неожиданным.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Оба варианта завтрака отличный выбор, но каждый обладает своими преимуществами.

Овсянка:

  • Богата растворимой клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина и нормализации пищеварения.
  • Содержит бета-глюкан, который укрепляет иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами.
  • Легко усваивается и обеспечивает организм энергией на длительное время.

Гречка:

  • Является отличным источником растительного белка, необходимого для строительства и восстановления тканей.
  • Содержит большое количество железа, которое предотвращает развитие анемии.
  • Обладает низким гликемическим индексом, что способствует стабильному уровню сахара в крови.

Так что же выбрать?

Выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и целей.

Если вы хотите снизить уровень холестерина и улучшить пищеварение, то овсянка отличный выбор.

Если вам необходим источник белка и железа, то предпочтение стоит отдать гречке.
Для поддержания стабильного уровня сахара в крови гречка также будет более подходящим вариантом.

Однако, не стоит забывать о разнообразии. Чередование овсянки и гречки в своем рационе отличный способ получить все необходимые питательные вещества и обеспечить организм энергией и здоровьем.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Обсудить
Сейчас читают
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда
Садоводство, цветоводство
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда Аудио 
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Экономика и бизнес
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2 Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
США признали себя стороной конфликта в прокси-войне с Россией. Это открывает путь к миру Любовь Степушова ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников Мёд вместо лекарств: как древние египтяне предвосхитили современную медицину — вы удивитесь Игорь Буккер
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Последние материалы
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной
Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас
Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги
Всё это ужасно нравилось: Самбурская была в восторге от истерик возлюбленного — виной оказался отец певицы
Диабет можно победить: найден способ восстановить уровень глюкозы
Судебное разбирательство вокруг Universal Beverage Company: иск от Генпрокуратуры зарегистрирован
Двойной красный, без таймеров и мигающего зелёного: новые правила работы светофоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.