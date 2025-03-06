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Секреты чистоты и комфорта: Эксперт раскрывает правила идеальной стирки постельного белья

Чистота и гигиена: Как правильно стирать постельное белье, чтобы сохранить здоровье и продлить срок службы
1:44
Здоровье

Постельное белье это не только залог комфортного сна, но и важный фактор поддержания гигиены. Чтобы оно служило долго, оставалось приятным на ощупь и сохраняло свои качества, необходимо соблюдать простые правила ухода.

Наталья Варкентин, директор по работе с клиентами химчистки Никко, делится ценными советами по уходу за постельным бельем. Об этом пишет moneytimes.

Температурный режим и частота стирки:

Прежде всего, необходимо внимательно изучить маркировку на каждом изделии. Как правило, для хлопкового белья рекомендуется стирка при температуре 30-40 градусов.

Если белье украшено вышивкой или имеет разноцветные элементы, лучше выбрать более деликатный режим стирки с более низкой температурой, чтобы избежать выцветания и усадки. Специалист рекомендует стирать постельное белье не реже одного раза в неделю.

Профессиональный уход:

Для достижения наилучшего результата и глубокой очистки, эксперт советует периодически обращаться в профессиональную химчистку.

Современные химчистки предлагают услугу озонирования, которая позволяет уничтожить до 99,9% вредных микроорганизмов, обеспечивая максимальную гигиеничность вашего постельного белья.

Ключевые советы:

  • Всегда следуйте инструкциям на этикетке изделия.
  • Сортируйте белье по цвету и типу ткани.
  • Используйте мягкие моющие средства, предназначенные для деликатных тканей.
  • Не перегружайте стиральную машину.
  • При возможности сушите белье на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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