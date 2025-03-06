Секреты чистоты и комфорта: Эксперт раскрывает правила идеальной стирки постельного белья

Постельное белье это не только залог комфортного сна, но и важный фактор поддержания гигиены. Чтобы оно служило долго, оставалось приятным на ощупь и сохраняло свои качества, необходимо соблюдать простые правила ухода.
Наталья Варкентин, директор по работе с клиентами химчистки Никко, делится ценными советами по уходу за постельным бельем. Об этом пишет moneytimes.
Температурный режим и частота стирки:
Прежде всего, необходимо внимательно изучить маркировку на каждом изделии. Как правило, для хлопкового белья рекомендуется стирка при температуре 30-40 градусов.
Если белье украшено вышивкой или имеет разноцветные элементы, лучше выбрать более деликатный режим стирки с более низкой температурой, чтобы избежать выцветания и усадки. Специалист рекомендует стирать постельное белье не реже одного раза в неделю.
Профессиональный уход:
Для достижения наилучшего результата и глубокой очистки, эксперт советует периодически обращаться в профессиональную химчистку.
Современные химчистки предлагают услугу озонирования, которая позволяет уничтожить до 99,9% вредных микроорганизмов, обеспечивая максимальную гигиеничность вашего постельного белья.
Ключевые советы:
Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.
В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?