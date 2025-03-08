Еда из TikTok: что такое девичий ужин и стоит ли следовать этому тренду в питании?

3:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы в сфере питания появились новые тренды, которые могут быть как полезными, так и вредными. Одной из таких тенденций стал "девичник" — тренд, который быстро завоевал популярность в социальных сетях и получил широкое распространение, особенно среди молодёжи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

Суть этой тенденции заключается в приготовлении простых, незамысловатых блюд, состоящих из нескольких небольших закусок. Некоторые люди используют этот подход, когда у них мало времени на готовку, другие же следуют ему весь день. В TikTok и других социальных сетях этот тренд распространяется с невероятной скоростью, и пользователи с энтузиазмом делятся своими рецептами и фотографиями.

Этот метод питания можно назвать своеобразным "пиром на тарелке", когда на неё выкладываются все доступные продукты. Раньше такое питание называли "тарелкой", а сегодня чаще всего — "девичьим ужином".

Хотя этот подход может показаться удобным и здоровым, всё зависит от того, как именно вы его используете. По мнению специалиста по питанию Ленки Тарасиду, которое приводит чешское издание Kupi.cz, девичий ужин может быть полезным, если он состоит из белков, полезных жиров и сложных углеводов. Например, сочетание сыра, цельнозерновых крекеров, орехов и овощей действительно может быть питательным. Однако важно, чтобы такой ужин не состоял только из пустых калорий. В противном случае это может привести к несбалансированному питанию и дефициту необходимых веществ.

Как и любая другая диетическая тенденция, девичий ужин имеет свои плюсы и минусы. Всё зависит от того, насколько сбалансированным и питательным будет ваше меню. Если вы будете следовать принципам здорового питания и включать в свой рацион разнообразные продукты, то девичий ужин может стать отличным способом разнообразить свой рацион и сэкономить время на готовку. Однако если вы будете употреблять только высококалорийные, но непитательные продукты, то это может привести к проблемам со здоровьем.

Важно помнить, что каждый организм уникален и нуждается в индивидуальном подходе к питанию. Не стоит копировать чужие рационы, даже если они кажутся вам привлекательными. Лучше всего следовать своим потребностям и прислушиваться к своему телу.

Если вы всё же решили попробовать девичий ужин, то вот несколько советов от Ленки Тарасиду: используйте разнообразные продукты, включайте в свой рацион белки, полезные жиры и углеводы, а также не забывайте о фруктах и овощах. Главное — не злоупотреблять простыми углеводами и следить за тем, чтобы ваш рацион был сбалансированным.

Девичий ужин может стать отличным решением, если вы хотите быстро приготовить что-то вкусное и питательное. Однако если вы будете использовать этот подход слишком часто и не будете уделять внимания разнообразию и балансу, то это может негативно сказаться на вашем здоровье. Поэтому важно помнить о мере и не забывать о принципах здорового питания.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.



У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

