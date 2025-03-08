Горечь выдаст: этот симптом укажет на опасных паразитов в кишечнике — проверьте себя

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лямблиоз — паразитарное заболевание, вызванное микроорганизмами лямблиями, обитающими в тонком кишечнике человека и животных. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Михаил Лебедев отметил, что симптомы лямблиоза проявляются чувством горечи во рту, вздутием живота, болями и дискомфортом в животе, тошнотой, изжогой и нарушениями стула.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запор кишечника

Дополнительные признаки лямблиоза, по словам врача, включают повышенную утомляемость, снижение аппетита, потерю веса, бледность кожи, раздражительность и проблемы со сном. В редких случаях гибель лямблий может вызывать аллергические реакции, такие как зуд, крапивница или атопический дерматит. У взрослых заболевание часто протекает бессимптомно и выявляется только при обследовании.

Лямблии представляют собой одноклеточные организмы с жгутиками для передвижения и диском для прикрепления к стенкам кишечника. Единственным патогенным для человека видом является кишечная лямблия (Giardia duodenalis), пишет Газета.Ru.

Лямблиоз распространен по всему миру, особенно в странах с теплым влажным климатом и низким уровнем санитарии. В России ежегодно регистрируется около 150 тысяч случаев, преимущественно среди детей до 14 лет. Люди, побывавшие в странах с некачественной питьевой водой, также подвержены риску заражения. Инфекция передается через фекалии.

Лечение включает противопаразитарные препараты, назначаемые после диагностики. Профилактика основана на соблюдении санитарно-гигиенических норм, заключил специалист.

Уточнения

Лямблиоз (гиардиаз) — заболевание, вызываемое экскаватами — лямблиями, паразитирующими в тонкой кишке человека и некоторых животных.

