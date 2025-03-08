Ледяной удар по желудку: почему нельзя запивать еду холодной водой

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди привыкли запивать еду холодной водой или другими напитками. Однако, как рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова, такая практика может негативно сказаться на пищеварении.

Фото: commons.wikimedia.org by Бенрейс, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Эспрессо с водой, сахаром и печеньем

Холодная вода стимулирует быстрое сокращение желудка, из-за чего недостаточно обработанная пища попадает в кишечник раньше обычного. Это усиливает процессы переваривания, что может привести к повышенному газообразованию и вздутию живота. Кроме того, чувство насыщения не наступает, и человек может испытывать постоянное чувство голода, что увеличивает риск набора лишнего веса. Также холодная вода разбавляет желудочный сок, лишая его защитных бактерицидных свойств, и повышает риск развития пищевых инфекций.

Врач также отметила, что холодная вода может поддерживать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, особенно при острых заболеваниях, и замедлять восстановление слизистой оболочки органов.

В связи с этим, Мельникова рекомендовала употреблять теплую воду или охлаждать горячие напитки до 65 градусов. Это помогает улучшить переваривание пищи, способствует усвоению микроэлементов и витаминов, а также снижает риск запоров за счет размягчения стула, сообщает Газета.Ru.

«Однако не стоит пить, пока вы не прекратили жевать и не проглотили пищу, она должна пропитаться слюной, в которой находятся необходимые ферменты", - предупредила Мельникова.

Кипяток также может нанести вред стенкам желудка и зубной эмали, а при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта может поддерживать воспалительные процессы, добавила врач.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

