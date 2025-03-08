Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просыпаюсь с идеальными локонами: секрет безупречной укладки
Не пускайте этот вирусный хак в свою посудомоечную машину: последствия могут вас удивить
Худеем, пока спим: как ночной отдых влияет на вашу фигуру
Этот вечерний ритуал сделает ваш сон крепким — без магии, только горячие напитки
АКПП может подвести в любой момент – проверьте эти признаки прямо сейчас
Подруги из прошлых миров: Прохор Шаляпин рассказал о пугающей встрече с пришельцами
Вишневый сад в опасности! Обрезка, которую нельзя откладывать.
Не букетом единым: возлюбленный Бородиной преподнёс ей презент за три миллиона рублей
Прорыв в рентгеновской оптике: созданы уникальные зеркала для синхротронов

Ледяной удар по желудку: почему нельзя запивать еду холодной водой

1:49
Здоровье

Многие люди привыкли запивать еду холодной водой или другими напитками. Однако, как рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова, такая практика может негативно сказаться на пищеварении.

Эспрессо с водой, сахаром и печеньем
Фото: commons.wikimedia.org by Бенрейс, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Эспрессо с водой, сахаром и печеньем

Холодная вода стимулирует быстрое сокращение желудка, из-за чего недостаточно обработанная пища попадает в кишечник раньше обычного. Это усиливает процессы переваривания, что может привести к повышенному газообразованию и вздутию живота. Кроме того, чувство насыщения не наступает, и человек может испытывать постоянное чувство голода, что увеличивает риск набора лишнего веса. Также холодная вода разбавляет желудочный сок, лишая его защитных бактерицидных свойств, и повышает риск развития пищевых инфекций.

Врач также отметила, что холодная вода может поддерживать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, особенно при острых заболеваниях, и замедлять восстановление слизистой оболочки органов.

В связи с этим, Мельникова рекомендовала употреблять теплую воду или охлаждать горячие напитки до 65 градусов. Это помогает улучшить переваривание пищи, способствует усвоению микроэлементов и витаминов, а также снижает риск запоров за счет размягчения стула, сообщает Газета.Ru.

«Однако не стоит пить, пока вы не прекратили жевать и не проглотили пищу, она должна пропитаться слюной, в которой находятся необходимые ферменты", - предупредила Мельникова.

Кипяток также может нанести вред стенкам желудка и зубной эмали, а при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта может поддерживать воспалительные процессы, добавила врач.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием
Авто
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Ракетный удар в ночь на 7 марта — у ВСУ начались проблемы с ПВО? Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Последние материалы
Не пускайте этот вирусный хак в свою посудомоечную машину: последствия могут вас удивить
Худеем, пока спим: как ночной отдых влияет на вашу фигуру
Этот вечерний ритуал сделает ваш сон крепким — без магии, только горячие напитки
АКПП может подвести в любой момент – проверьте эти признаки прямо сейчас
Подруги из прошлых миров: Прохор Шаляпин рассказал о пугающей встрече с пришельцами
Вишневый сад в опасности! Обрезка, которую нельзя откладывать.
Не букетом единым: возлюбленный Бородиной преподнёс ей презент за три миллиона рублей
Прорыв в рентгеновской оптике: созданы уникальные зеркала для синхротронов
Летние и зимние шины: что изменилось за год на российском рынке
Не просто тропа: 1000 лет истории под нашими ногами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.