Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добраться в Израиль после отмены рейсов El Al: раскрываем подробности
Чёрные точки, тусклый цвет лица, шелушения? Решение уже найдено
Купили новый аккумулятор, а он сдох за год? Гарантия не спасёт, но выход есть
Мясо, которое раньше было популярным, теперь незаслуженно забыто — пересмотрите своё отношение
Блинный салат с копчёной курицей — оригинальное блюдо, которое заменит ужин
Жизнь после смерти возможна? Ответ дали наши клетки
Bluetooth-система для диагностики двигателя: будущее уже здесь
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Как китайцам удаётся оставаться стройными? Нутрициолог назвала способ

Этот фрукт поможет избавиться от запоров и улучшить пищеварение

1:24
Здоровье

Задумывались ли вы, что простой фрукт может значительно улучшить ваше пищеварение и помочь избавиться от запоров? Оказывается, сливы, особенно в виде чернослива, обладают уникальными свойствами, которые способствуют нормализации работы кишечника.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Польза слив для пищеварения

  • Богатство клетчаткой: Сливы содержат значительное количество пищевых волокон, которые улучшают перистальтику кишечника и облегчают процесс дефекации.

  • Наличие сорбитола: Этот натуральный сахарный спирт обладает мягким слабительным эффектом, помогая справляться с запорами.

  • Гидратация организма: Высокое содержание воды в сливах способствует увлажнению организма, что также положительно сказывается на пищеварении.

Как употреблять сливы для улучшения пищеварения

  • Свежие сливы: В сезон рекомендуется ежедневно съедать несколько спелых плодов.

  • Чернослив: Вне сезона сушеные сливы можно употреблять как самостоятельный перекус или добавлять в блюда.

  • Компоты и настои: Приготовление напитков из чернослива усиливает его слабительный эффект и способствует мягкому очищению кишечника.

Включение слив в ежедневный рацион поможет поддерживать здоровье пищеварительной системы и предотвратить неприятные ощущения, связанные с запорами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут
Еда и рецепты
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут Аудио 
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Домашние животные
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Лоток для одного, ковер для другого? Почему кошка оставляет сюрпризы мимо туалета
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
20 рейсов в неделю: авиасообщение между Владивостоком и Пекином расширяется
Махнул палкой и ударил: Устюгов признался, что жалеет о конфликте с Большуновым на финише
Врачи скрывали: чистка зубов перед сном может ухудшить качество вашего сна
Укладка волос феном: как добиться стойкого результата дома
Нежный и ароматный морковный манник: рецепт, который захочется повторять
Эти устройства всегда следует отключать от сети во время грозы
Картофель в стакане с колой: революционный способ приготовления идеальной картошки фри
Дорог нет, но вы держитесь: как Россия тратит миллиарды, а асфальт всё равно исчезает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.