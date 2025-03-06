Врачи скрывали: чистка зубов перед сном может ухудшить качество вашего сна

Задумывались ли вы, что привычка чистить зубы непосредственно перед сном может негативно сказываться на качестве вашего отдыха? Оказывается, некоторые аспекты нашей вечерней рутины могут мешать быстрому засыпанию и полноценному сну.
Чистка зубов прямо перед сном: Эта привычка может бодрить организм, особенно если вы используете яркое освещение в ванной комнате. Стоматолог Автандилян отмечает, что чистка зубов перед сном предотвращает скопление бактерий, которые могут навредить эмали и привести к кариесу.
Неправильная температура в спальне: Слишком высокая или низкая температура может затруднить засыпание. Эксперты рекомендуют поддерживать комфортный температурный режим для улучшения качества сна.
Использование гаджетов перед сном: Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина, гормона сна, что может привести к трудностям с засыпанием.
Перенесите чистку зубов на более раннее время: Постарайтесь чистить зубы за 20-30 минут до сна, чтобы избежать бодрящего эффекта.
Создайте расслабляющую атмосферу: Приглушите свет, используйте теплые тона освещения и избегайте ярких ламп перед сном.
Настройте оптимальную температуру в спальне: Поддерживайте температуру в комнате на уровне 18-20°C для комфортного сна.
Ограничьте использование электронных устройств: За час до сна откажитесь от использования смартфонов, планшетов и компьютеров.
Внедрение этих простых изменений в вашу вечернюю рутину поможет улучшить качество сна и общее самочувствие.
Зубна́я щётка - основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.