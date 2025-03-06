Врачи скрывали: чистка зубов перед сном может ухудшить качество вашего сна

​Задумывались ли вы, что привычка чистить зубы непосредственно перед сном может негативно сказываться на качестве вашего отдыха? Оказывается, некоторые аспекты нашей вечерней рутины могут мешать быстрому засыпанию и полноценному сну.​

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothbrush_x3_20050716_002.jpg by Jonas Bergsten Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями

Ошибки перед сном, влияющие на засыпание

Чистка зубов прямо перед сном : Эта привычка может бодрить организм, особенно если вы используете яркое освещение в ванной комнате. Стоматолог Автандилян отмечает, что чистка зубов перед сном предотвращает скопление бактерий, которые могут навредить эмали и привести к кариесу. ​

Неправильная температура в спальне : Слишком высокая или низкая температура может затруднить засыпание. Эксперты рекомендуют поддерживать комфортный температурный режим для улучшения качества сна.​

Использование гаджетов перед сном: Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина, гормона сна, что может привести к трудностям с засыпанием.​

Рекомендации для улучшения сна

Перенесите чистку зубов на более раннее время : Постарайтесь чистить зубы за 20-30 минут до сна, чтобы избежать бодрящего эффекта.​

Создайте расслабляющую атмосферу : Приглушите свет, используйте теплые тона освещения и избегайте ярких ламп перед сном.​

Настройте оптимальную температуру в спальне : Поддерживайте температуру в комнате на уровне 18-20°C для комфортного сна.​

Ограничьте использование электронных устройств: За час до сна откажитесь от использования смартфонов, планшетов и компьютеров.​

Внедрение этих простых изменений в вашу вечернюю рутину поможет улучшить качество сна и общее самочувствие.

Уточнения

Зубна́я щётка - основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.

