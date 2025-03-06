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Эти привычные продукты портят зрение – проверьте, нет ли их в вашем рационе

2:38
Здоровье

Хотите сохранить острое зрение на долгие годы? Тогда стоит пересмотреть свой рацион! Некоторые привычные продукты могут незаметно ухудшать здоровье глаз, повышая риск серьезных проблем. О чем идет речь? Разбираемся вместе!

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Белый хлеб — скрытая угроза

Задумывались, как безобидный на вид хлеб может влиять на зрение? Дело в его высоком гликемическом индексе (ГИ 70) и повышенном содержании натрия (490 мг на 100 г). Исследования подтверждают: рафинированные углеводы увеличивают риск возрастной макулодистрофии, ухудшая состояние сетчатки. Чтобы снизить опасность, замените белый хлеб на цельнозерновые аналоги.

Картофель фри — удар по сосудам глаз

Жареный картофель — любимая закуска многих, но и одна из самых вредных для зрения. ГИ 75, избыток жиров и соли — взрывоопасная смесь для сосудов. Согласно исследованиям, частое употребление жареных блюд и натрия повышает риск хориоидальной неоваскуляризации — опасного заболевания, ведущего к потере зрения.

Плавленый сыр — коварный источник натрия

Любите ломтики плавленого сыра? Возможно, стоит задуматься. Всего 100 г этого продукта содержат около 1265 мг соли! Избыточное потребление натрия ведет к повышению артериального давления и развитию гипертонической ретинопатии — состояния, разрушающего сосуды сетчатки.

Бекон — соленая ловушка

Этот продукт — один из лидеров по содержанию соли среди обработанных мясных изделий. Его регулярное употребление повышает давление, ослабляя хрупкие кровеносные сосуды сетчатки. Со временем это может привести к их повреждению и проблемам со зрением.

Рисовые коржи — скрытая опасность

Рисовые коржи кажутся диетическим продуктом, но их высокий гликемический индекс может сыграть злую шутку. Резкие скачки сахара в крови провоцируют повреждение сосудов сетчатки и увеличивают риск диабетической ретинопатии — одной из ведущих причин слепоты.

Питание имеет значение

Умеренное употребление этих продуктов не причинит вреда мгновенно. Однако их частое присутствие в рационе может серьезно сказаться на зрении. Чтобы защитить глаза, стоит сделать ставку на сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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