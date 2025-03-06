Эти привычные продукты портят зрение – проверьте, нет ли их в вашем рационе

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите сохранить острое зрение на долгие годы? Тогда стоит пересмотреть свой рацион! Некоторые привычные продукты могут незаметно ухудшать здоровье глаз, повышая риск серьезных проблем. О чем идет речь? Разбираемся вместе!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офтальмолог

Белый хлеб — скрытая угроза

Задумывались, как безобидный на вид хлеб может влиять на зрение? Дело в его высоком гликемическом индексе (ГИ 70) и повышенном содержании натрия (490 мг на 100 г). Исследования подтверждают: рафинированные углеводы увеличивают риск возрастной макулодистрофии, ухудшая состояние сетчатки. Чтобы снизить опасность, замените белый хлеб на цельнозерновые аналоги.

Картофель фри — удар по сосудам глаз

Жареный картофель — любимая закуска многих, но и одна из самых вредных для зрения. ГИ 75, избыток жиров и соли — взрывоопасная смесь для сосудов. Согласно исследованиям, частое употребление жареных блюд и натрия повышает риск хориоидальной неоваскуляризации — опасного заболевания, ведущего к потере зрения.

Плавленый сыр — коварный источник натрия

Любите ломтики плавленого сыра? Возможно, стоит задуматься. Всего 100 г этого продукта содержат около 1265 мг соли! Избыточное потребление натрия ведет к повышению артериального давления и развитию гипертонической ретинопатии — состояния, разрушающего сосуды сетчатки.

Бекон — соленая ловушка

Этот продукт — один из лидеров по содержанию соли среди обработанных мясных изделий. Его регулярное употребление повышает давление, ослабляя хрупкие кровеносные сосуды сетчатки. Со временем это может привести к их повреждению и проблемам со зрением.

Рисовые коржи — скрытая опасность

Рисовые коржи кажутся диетическим продуктом, но их высокий гликемический индекс может сыграть злую шутку. Резкие скачки сахара в крови провоцируют повреждение сосудов сетчатки и увеличивают риск диабетической ретинопатии — одной из ведущих причин слепоты.

Питание имеет значение

Умеренное употребление этих продуктов не причинит вреда мгновенно. Однако их частое присутствие в рационе может серьезно сказаться на зрении. Чтобы защитить глаза, стоит сделать ставку на сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы.

