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Неизвестный корнеплод, укрепляющий память и здоровье сердца

2:38
Здоровье

Знаете ли вы, что существует малоизвестный корнеплод, способный укрепить память, обеспечить энергией и поддержать здоровье сердца? Этот удивительный продукт — ямс.

Ямс
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Ямс

Что такое ямс?

Ямс — это корнеплод, схожий с маниоком, богатый углеводами, преимущественно крахмалом, который составляет более 70% его состава. Родом из Африки, Южной Америки, Антильских островов и островов Тихого океана, ямс также популярен на Канарских островах. Его кожура более грубая и плотная, чем у картофеля или маниока, что делает его очистку сложнее. Однако его питательная ценность стоит затраченных усилий.

Полезные свойства ямса

Потребление ямса приносит множество преимуществ для здоровья:

  • Энергетическая ценность: Благодаря высокому содержанию сложных углеводов и пищевых волокон, ямс обеспечивает устойчивый приток энергии, что делает его отличным выбором для спортсменов и активных людей.

  • Поддержка сердечно-сосудистой системы: Регулярное употребление ямса способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Улучшение пищеварения: Высокое содержание клетчатки в ямсе способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.

  • Укрепление памяти и когнитивных функций: ямс содержит диосгенин — соединение, которое стимулирует рост нейронов, улучшая память и способности к обучению.

Пищевая ценность ямса (на 100 г)

  • Калории: 118 ккал

  • Жиры: 0,2 г

  • Углеводы: 28 г

  • Белки: 1,5 г

  • Калий: 816 мг

  • Кальций: 17 мг

  • Железо: 0,5 мг

  • Магний: 21 мг

Как приготовить ямс?

Ямс можно приготовить различными способами, аналогично другим корнеплодам:

  • Варка: Очистите и нарежьте ямс на кусочки, затем отварите до мягкости.

  • Запекание: Запекайте ямс в духовке до золотистой корочки.

  • Жарка: Приготовьте хрустящие чипсы из ямса для перекуса.

  • Гриль: Нарежьте ямс ломтиками и обжарьте на гриле для придания дымного аромата.

Включение ямса в рацион не только разнообразит ваше меню, но и принесет значительную пользу для здоровья, особенно в поддержке когнитивных функций и памяти.

Уточнения

Ямс - обобщённое название нескольких культивируемых видов растений из рода Диоскорея семейства Диоскорейные.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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