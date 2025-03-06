Неизвестный корнеплод, укрепляющий память и здоровье сердца

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Знаете ли вы, что существует малоизвестный корнеплод, способный укрепить память, обеспечить энергией и поддержать здоровье сердца? Этот удивительный продукт — ямс.​

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Ямс

Что такое ямс?

Ямс — это корнеплод, схожий с маниоком, богатый углеводами, преимущественно крахмалом, который составляет более 70% его состава. Родом из Африки, Южной Америки, Антильских островов и островов Тихого океана, ямс также популярен на Канарских островах. Его кожура более грубая и плотная, чем у картофеля или маниока, что делает его очистку сложнее. Однако его питательная ценность стоит затраченных усилий.​

Полезные свойства ямса

Потребление ямса приносит множество преимуществ для здоровья:​

Энергетическая ценность : Благодаря высокому содержанию сложных углеводов и пищевых волокон, ямс обеспечивает устойчивый приток энергии, что делает его отличным выбором для спортсменов и активных людей.​

Поддержка сердечно-сосудистой системы : Регулярное употребление ямса способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.​

Улучшение пищеварения : Высокое содержание клетчатки в ямсе способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.​

Укрепление памяти и когнитивных функций: ямс содержит диосгенин — соединение, которое стимулирует рост нейронов, улучшая память и способности к обучению.​

Пищевая ценность ямса (на 100 г)

Калории : 118 ккал​

Жиры : 0,2 г​

Углеводы : 28 г​

Белки : 1,5 г​

Калий : 816 мг

Кальций : 17 мг​

Железо : 0,5 мг​

Магний: 21 мг​

Как приготовить ямс?

Ямс можно приготовить различными способами, аналогично другим корнеплодам:​

Варка : Очистите и нарежьте ямс на кусочки, затем отварите до мягкости.​

Запекание : Запекайте ямс в духовке до золотистой корочки.​

Жарка : Приготовьте хрустящие чипсы из ямса для перекуса.​

Гриль: Нарежьте ямс ломтиками и обжарьте на гриле для придания дымного аромата.​

Включение ямса в рацион не только разнообразит ваше меню, но и принесет значительную пользу для здоровья, особенно в поддержке когнитивных функций и памяти.

Уточнения

Ямс - обобщённое название нескольких культивируемых видов растений из рода Диоскорея семейства Диоскорейные.

