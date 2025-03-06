Неизвестный корнеплод, укрепляющий память и здоровье сердца

Знаете ли вы, что существует малоизвестный корнеплод, способный укрепить память, обеспечить энергией и поддержать здоровье сердца? Этот удивительный продукт — ямс.
Ямс — это корнеплод, схожий с маниоком, богатый углеводами, преимущественно крахмалом, который составляет более 70% его состава. Родом из Африки, Южной Америки, Антильских островов и островов Тихого океана, ямс также популярен на Канарских островах. Его кожура более грубая и плотная, чем у картофеля или маниока, что делает его очистку сложнее. Однако его питательная ценность стоит затраченных усилий.
Потребление ямса приносит множество преимуществ для здоровья:
Энергетическая ценность: Благодаря высокому содержанию сложных углеводов и пищевых волокон, ямс обеспечивает устойчивый приток энергии, что делает его отличным выбором для спортсменов и активных людей.
Поддержка сердечно-сосудистой системы: Регулярное употребление ямса способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Улучшение пищеварения: Высокое содержание клетчатки в ямсе способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.
Укрепление памяти и когнитивных функций: ямс содержит диосгенин — соединение, которое стимулирует рост нейронов, улучшая память и способности к обучению.
Калории: 118 ккал
Жиры: 0,2 г
Углеводы: 28 г
Белки: 1,5 г
Калий: 816 мг
Кальций: 17 мг
Железо: 0,5 мг
Магний: 21 мг
Ямс можно приготовить различными способами, аналогично другим корнеплодам:
Варка: Очистите и нарежьте ямс на кусочки, затем отварите до мягкости.
Запекание: Запекайте ямс в духовке до золотистой корочки.
Жарка: Приготовьте хрустящие чипсы из ямса для перекуса.
Гриль: Нарежьте ямс ломтиками и обжарьте на гриле для придания дымного аромата.
Включение ямса в рацион не только разнообразит ваше меню, но и принесет значительную пользу для здоровья, особенно в поддержке когнитивных функций и памяти.
Ямс - обобщённое название нескольких культивируемых видов растений из рода Диоскорея семейства Диоскорейные.
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