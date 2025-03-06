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Эти популярные полуфабрикаты медленно убивают вас: срочно исключите их

3:11
Здоровье

Современный ритм жизни диктует свои условия — не всегда есть время на полноценное приготовление еды, и на помощь приходят полуфабрикаты. Однако за удобством скрываются серьезные угрозы для здоровья. В их составе нередко можно найти трансжиры, консерванты, усилители вкуса и искусственные красители, которые могут привести к ожирению, проблемам с сердцем и даже онкологии.

Докторская колбаса 02
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Докторская колбаса 02

Какие полуфабрикаты особенно вредны

1. Колбасы и сосиски — вред в каждом кусочке

На первый взгляд — быстрый и сытный вариант для перекуса. Но что скрывается внутри? В дешевых колбасах и сосисках практически нет мяса. Вместо него добавляют соевый белок, крахмал, ароматизаторы, нитриты и фосфаты. Последние негативно влияют на работу почек, а нитриты, попадая в организм, могут повышать риск онкологических заболеваний.

2. Мясные полуфабрикаты: котлеты, наггетсы, пельмени

Если в составе преобладают субпродукты, хрящи, кожа и огромное количество панировки — перед вами далеко не полезный продукт. Такие изделия перенасыщены солью, консервантами и усилителями вкуса, что приводит к задержке жидкости в организме и повышению давления. Особенно стоит остерегаться мононатриевой соли глютамата (глутамата натрия) и искусственных подсластителей, таких как аспартам и цикламат.

3. Лапша быстрого приготовления и растворимые супы

Эти продукты стали спасением для занятых студентов и офисных работников. Но вместе с удобством они несут огромный вред. В их составе — глутамат натрия, синтетические ароматизаторы и критически высокая концентрация соли. Регулярное употребление такой еды может нарушить обмен веществ и вызвать проблемы с желудком.

4. Замороженная пицца — вредный фастфуд

Быстрый ужин, который кажется безобидным, на самом деле содержит массу вредных ингредиентов. Основу такой пиццы делают из рафинированной белой муки, а начинка часто включает трансжиры, консерванты и синтетические ароматизаторы. Все это не только увеличивает калорийность, но и создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Как выбрать безопасные полуфабрикаты

  1. Обращайте внимание на условия хранения — если они не соблюдены, даже качественный продукт может стать опасным.
  2. Читайте состав — в нем не должно быть большого количества консервантов, ароматизаторов и искусственных добавок.
  3. Выбирайте продукцию с полной маркировкой — добросовестные производители всегда указывают подробную информацию о составе, сроках хранения и контактах компании.

Сомневаетесь в качестве? — жалуйтесь продавцу, а если ответа нет, обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы.
Здоровье — в ваших руках! Чем меньше в рационе вредных полуфабрикатов, тем лучше самочувствие и качество жизни.

Уточнения

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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