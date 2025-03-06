Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ставки по ипотеке пойдут на спад: вот когда ждать ощутимого снижения
Хитин, мышцы и эволюция: раскрыт секрет невероятной силы жуков
Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе
Высокооктановый бензин: спасение для мотора или путь к перегреву
Новая технология в онкологии: рак отступает без химии и операций
Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально
Хотите стильную спальню? Не используйте этот цвет — эффект вас разочарует
Смиряться или бежать наутёк? Анна Семенович дала чёткий ответ на вопрос о токсичных отношениях
Звезда Баварии в пролёте: Киммих оказался ненужным ни Реалу, ни Барселоне

Как тренироваться, когда нет энергии: лучшие варианты для восстановления

2:19
Здоровье

Когда усталость берет верх, важно выбрать физическую активность, которая восстановит энергию, а не отнимет последние силы. Определенные виды упражнений помогут вернуть бодрость и поддержать здоровье без лишней нагрузки.

Спортивна девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Спортивна девушка

Йога — гармония тела и разума

Йога — одно из лучших решений в периоды усталости. Это не просто физическая активность, а способ снизить уровень стресса и зарядиться энергией. Йога остается эффективной даже при низкой интенсивности движений. Сосредоточение на дыхании помогает восстановить силы, а всего 25 минут занятий улучшают работу мозга. Это отличный вариант для тех, кто чувствует себя истощенным.

Пилатес — мягкое восстановление

Если вы чувствуете недостаток энергии, пилатес станет идеальным выбором. Многие упражнения выполняются лежа на спине, что делает этот вид тренировки щадящим, но эффективным. Контролируемое дыхание помогает снять напряжение, избавиться от стресса и постепенно восстановить силы.

Легкая атлетика — движение без перегрузки

Полный отказ от физической активности при усталости — не лучший выход. Легкая атлетика позволяет задействовать мышцы, не перегружая организм. Если вы занимаетесь силовыми тренировками, выбирайте меньший вес, чем обычно, и постепенно увеличивайте нагрузку, ориентируясь на свое самочувствие.

Ходьба — простой путь к бодрости

Одно из самых доступных и безопасных занятий — обычная ходьба. Прогулка на свежем воздухе улучшает кровообращение, укрепляет сердце и снимает стресс. Даже неспешное движение помогает организму включиться в работу, ускоряет обмен веществ и способствует общему оздоровлению.

Танцы и зумба — заряд позитива

Когда нет сил на интенсивные тренировки, отличной альтернативой становятся танцы. Они не только поднимают настроение, но и эффективно снимают стресс. Включите любимую музыку, найдите короткие танцевальные тренировки на YouTube или просто двигайтесь в своем ритме. Такое занятие поможет быстро вернуть бодрость и зарядиться позитивом.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Сводка с фронта: ослепшая армия Украины, глобалистам и Зеленскому нужна вечная война Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Последние материалы
Ставки по ипотеке пойдут на спад: вот когда ждать ощутимого снижения
Хитин, мышцы и эволюция: раскрыт секрет невероятной силы жуков
Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе
Как тренироваться, когда нет энергии: лучшие варианты для восстановления
Высокооктановый бензин: спасение для мотора или путь к перегреву
Новая технология в онкологии: рак отступает без химии и операций
Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально
Хотите стильную спальню? Не используйте этот цвет — эффект вас разочарует
Смиряться или бежать наутёк? Анна Семенович дала чёткий ответ на вопрос о токсичных отношениях
Звезда Баварии в пролёте: Киммих оказался ненужным ни Реалу, ни Барселоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.