Зеркало врёт, а организм нет: как килограммы крадут годы жизни

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточный вес — это не просто цифры на весах, а фактор, способный повлиять на общее состояние здоровья и даже на продолжительность жизни. Может ли человек оставаться здоровым, имея лишний вес? Этот вопрос вызывает споры, но у науки есть четкий ответ.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Как ожирение влияет на организм

По данным UChicago Medicine, ожирение — это не просто эстетическая проблема, а полноценное заболевание, связанное с более чем 200 различными болезнями, включая 13 видов рака.

Можно иметь избыточный вес и при этом оставаться метаболически здоровым. Однако долговременные последствия ожирения неизбежны: оно постепенно снижает качество жизни и увеличивает вероятность серьезных заболеваний.

Чем больше избыточного веса, тем выше риск преждевременной смерти. Например, если вес превышает норму на 20 кг и более, вероятность умереть от различных причин удваивается.

Особенно опасно сочетание ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что мужчины среднего возраста с лишним весом живут в среднем на 6 лет меньше, чем те, кто поддерживает нормальную массу тела. Кроме того, ожирение может привести к диабету, апноэ во сне, болям в суставах и другим хроническим проблемам.

Как нормализовать вес и продлить жизнь

Хотите сохранить здоровье и активность? Важно не просто сбросить лишние килограммы, а поддерживать правильные привычки. Вот несколько ключевых рекомендаций.

1. Двигайтесь больше

Физическая активность — один из главных инструментов борьбы с избыточным весом. Даже если у вас есть лишние килограммы, но вы регулярно двигаетесь, риски серьезных заболеваний значительно снижаются.

Нет времени на тренировки? Используйте любую возможность быть активными: ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, чаще двигайтесь в течение дня.

2. Соблюдайте сбалансированное питание

Диеты с жесткими ограничениями и голодание не дают долгосрочного эффекта, а иногда даже вредят. Важно питаться регулярно и полноценно, не пропускать завтраки и не заменять нормальный прием пищи чашкой кофе.

3. Следите за сном

Недостаток сна вызывает метаболические и эндокринные сбои, способствующие набору веса. Чтобы минимизировать этот риск, спите не менее 7-8 часов в сутки.

Можно ли оставаться здоровым при избыточном весе? В краткосрочной перспективе — возможно, но в долгосрочной ожирение неизбежно вредит организму. Однако при правильном образе жизни можно значительно снизить риски и сохранить здоровье.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

