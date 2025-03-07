Мифы о сливочном масле: почему его не стоит бояться

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сливочное масло — неизменный гость на наших кухнях, но его польза до сих пор вызывает споры. Так стоит ли от него отказываться? Ученые выяснили, как регулярное употребление этого продукта сказывается на организме.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

Источник важных витаминов и минералов

Настоящее сливочное масло богато жирорастворимыми витаминами A, D, E и K. Они необходимы для остроты зрения, крепкого иммунитета и здоровья кожи. Также в составе присутствуют витамины группы B, поддерживающие работу нервной системы.

Помимо этого, масло содержит важные минералы:

Кальций — укрепляет кости;

— укрепляет кости; Калий — поддерживает здоровье сердца;

— поддерживает здоровье сердца; Фосфор — дает энергию организму.

Полезные жирные кислоты

Жиры, входящие в состав масла, в том числе омега-3, участвуют в построении клеточных мембран, улучшают работу мозга и способствуют правильному обмену веществ. Благодаря этим свойствам продукт особенно полезен в холодное время года: он помогает сохранять тепло и поддерживает энергетический баланс.

Не враг фигуре

Несмотря на высокую калорийность, умеренное потребление масла не ведет к набору лишнего веса. Диетологи рекомендуют ограничиваться 20-30 граммами в день — этого достаточно, чтобы извлечь максимум пользы без вреда для фигуры.

Масло и эмоциональное состояние

Немногие знают, что сливочное масло может снижать уровень стресса. Жиры в его составе участвуют в синтезе серотонина — "гормона счастья". Они также ускоряют усвоение витаминов из овощей, делая привычные блюда еще полезнее.

Поддержка для желудка и желчного пузыря

Этот продукт защищает слизистую желудка, уменьшая риск воспалений. Кроме того, он мягко стимулирует работу желчного пузыря, предотвращая застойные процессы и способствуя правильному пищеварению.

Кому особенно полезно

Сливочное масло — ценный продукт для разных возрастных групп:

Детям и активным людям — как быстрый источник энергии;

— как быстрый источник энергии; Пожилым — для поддержания памяти и здоровья суставов.

— для поддержания памяти и здоровья суставов. Главное правило — качество и умеренность

Чтобы масло приносило только пользу, важно выбирать продукт без растительных добавок и соблюдать меру в его потреблении. Тогда привычный ингредиент станет ценным союзником для здоровья и хорошего самочувствия.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

