Мифы о сливочном масле: почему его не стоит бояться

Сливочное масло — неизменный гость на наших кухнях, но его польза до сих пор вызывает споры. Так стоит ли от него отказываться? Ученые выяснили, как регулярное употребление этого продукта сказывается на организме.
Настоящее сливочное масло богато жирорастворимыми витаминами A, D, E и K. Они необходимы для остроты зрения, крепкого иммунитета и здоровья кожи. Также в составе присутствуют витамины группы B, поддерживающие работу нервной системы.
Жиры, входящие в состав масла, в том числе омега-3, участвуют в построении клеточных мембран, улучшают работу мозга и способствуют правильному обмену веществ. Благодаря этим свойствам продукт особенно полезен в холодное время года: он помогает сохранять тепло и поддерживает энергетический баланс.
Несмотря на высокую калорийность, умеренное потребление масла не ведет к набору лишнего веса. Диетологи рекомендуют ограничиваться 20-30 граммами в день — этого достаточно, чтобы извлечь максимум пользы без вреда для фигуры.
Немногие знают, что сливочное масло может снижать уровень стресса. Жиры в его составе участвуют в синтезе серотонина — "гормона счастья". Они также ускоряют усвоение витаминов из овощей, делая привычные блюда еще полезнее.
Этот продукт защищает слизистую желудка, уменьшая риск воспалений. Кроме того, он мягко стимулирует работу желчного пузыря, предотвращая застойные процессы и способствуя правильному пищеварению.
Сливочное масло — ценный продукт для разных возрастных групп:
Чтобы масло приносило только пользу, важно выбирать продукт без растительных добавок и соблюдать меру в его потреблении. Тогда привычный ингредиент станет ценным союзником для здоровья и хорошего самочувствия.
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
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