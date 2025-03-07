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Мифы о сливочном масле: почему его не стоит бояться

2:32
Здоровье

Сливочное масло — неизменный гость на наших кухнях, но его польза до сих пор вызывает споры. Так стоит ли от него отказываться? Ученые выяснили, как регулярное употребление этого продукта сказывается на организме.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Источник важных витаминов и минералов

Настоящее сливочное масло богато жирорастворимыми витаминами A, D, E и K. Они необходимы для остроты зрения, крепкого иммунитета и здоровья кожи. Также в составе присутствуют витамины группы B, поддерживающие работу нервной системы.

Помимо этого, масло содержит важные минералы:

  • Кальций — укрепляет кости;
  • Калий — поддерживает здоровье сердца;
  • Фосфор — дает энергию организму.

Полезные жирные кислоты

Жиры, входящие в состав масла, в том числе омега-3, участвуют в построении клеточных мембран, улучшают работу мозга и способствуют правильному обмену веществ. Благодаря этим свойствам продукт особенно полезен в холодное время года: он помогает сохранять тепло и поддерживает энергетический баланс.

Не враг фигуре

Несмотря на высокую калорийность, умеренное потребление масла не ведет к набору лишнего веса. Диетологи рекомендуют ограничиваться 20-30 граммами в день — этого достаточно, чтобы извлечь максимум пользы без вреда для фигуры.

Масло и эмоциональное состояние

Немногие знают, что сливочное масло может снижать уровень стресса. Жиры в его составе участвуют в синтезе серотонина — "гормона счастья". Они также ускоряют усвоение витаминов из овощей, делая привычные блюда еще полезнее.

Поддержка для желудка и желчного пузыря

Этот продукт защищает слизистую желудка, уменьшая риск воспалений. Кроме того, он мягко стимулирует работу желчного пузыря, предотвращая застойные процессы и способствуя правильному пищеварению.

Кому особенно полезно

Сливочное масло — ценный продукт для разных возрастных групп:

  • Детям и активным людям — как быстрый источник энергии;
  • Пожилым — для поддержания памяти и здоровья суставов.
  • Главное правило — качество и умеренность

Чтобы масло приносило только пользу, важно выбирать продукт без растительных добавок и соблюдать меру в его потреблении. Тогда привычный ингредиент станет ценным союзником для здоровья и хорошего самочувствия.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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