Красота за копейки: простые маски, которые заменят дорогие процедуры

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Задолго до появления промышленных кремов и масок женщины использовали дары природы для ухода за кожей. Овощи, фрукты и ягоды, наряду с травами и молочными продуктами, служили основой первых косметических рецептов. Сегодня же многие предпочитают покупать готовые средства, уверяя себя, что они содержат натуральные компоненты. Однако простые домашние маски остаются эффективными и доступными, к тому же их легко приготовить во время готовки!

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Маска для лица

Овощные маски для лица

Зимой свежие овощи становятся идеальными помощниками для кожи. Они питают, увлажняют и омолаживают её:

Капуста (свежая и квашеная) освежает кожу, а капустный рассол отлично тонизирует.

Морковь подходит для жирной и проблемной кожи, а также для тусклого тона лица.

Огурцы и кабачки универсальны для всех типов кожи. Огуречный сок даже не требует смывания!

Помидоры благодаря органическим кислотам делают кожу мягче и эластичнее.

Картофель богат витаминами и микроэлементами, а отвар после его варки можно использовать для протирания лица.

Маски для сухой кожи

Отварите капустный лист в молоке, разотрите и нанесите на кожу. Разомните вареный картофель, добавьте огуречный или томатный сок и используйте как маску. Несколько тонких полосок кабачка предотвратят появление морщин. Пюре из помидора смешайте с оливковым маслом и крахмалом. Луковый сок с мёдом помогает осветлить кожу.

Маски для жирной кожи

Натертую морковь соедините с белком и нанесите на лицо. Свежий огурец, взбитый с белком, подсушит и освежит кожу. Пюрированные капустные листья в сочетании с белком уменьшат жирный блеск.

Маски для всех типов кожи

Немного морковного пюре смешайте с привычным кремом. Листья квашеной капусты используйте в качестве маски или просто протрите кожу рассолом. Трёхкратное нанесение огуречного сока с 10-минутными интервалами освежит лицо.

Фруктовые маски для лица

Зимой популярны яблоки, бананы, цитрусовые. Они насыщают кожу витаминами и придают ей здоровый цвет:

Апельсины и мандарины тонизируют и борются с угревой сыпью.

Лимонный сок освежает и осветляет.

Бананы предотвращают появление морщин.

Яблоки улучшают цвет лица и тонизируют.

Маски для сухой кожи

Смешайте яблочное пюре с оливковым маслом или сливками. Желток, банановое пюре и оливковое масло помогут в борьбе с морщинами.

Маски для жирной кожи

Белок + несколько капель лимонного сока = идеальное средство от жирного блеска. Запеченное яблоко, смешанное с белком, подтянет кожу.

Маски для всех типов кожи

Пюре из банана и белок увлажнят и смягчат кожу.

Пюре из яблока, сваренного в молоке, питает и делает кожу бархатистой.

Сок цитрусовых с молоком и овсяной мукой освежает и увлажняет.

Ягодные маски: природное обновление

Ягодные маски выравнивают тон, очищают поры и придают коже здоровое сияние. Некоторые ягоды, такие как смородина и калина, обладают отбеливающим эффектом.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

