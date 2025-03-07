Красота за копейки: простые маски, которые заменят дорогие процедуры

Задолго до появления промышленных кремов и масок женщины использовали дары природы для ухода за кожей. Овощи, фрукты и ягоды, наряду с травами и молочными продуктами, служили основой первых косметических рецептов. Сегодня же многие предпочитают покупать готовые средства, уверяя себя, что они содержат натуральные компоненты. Однако простые домашние маски остаются эффективными и доступными, к тому же их легко приготовить во время готовки!
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Маска для лица
Овощные маски для лица
Зимой свежие овощи становятся идеальными помощниками для кожи. Они питают, увлажняют и омолаживают её:
Капуста (свежая и квашеная) освежает кожу, а капустный рассол отлично тонизирует.
Морковь подходит для жирной и проблемной кожи, а также для тусклого тона лица.
Огурцы и кабачки универсальны для всех типов кожи. Огуречный сок даже не требует смывания!
Помидоры благодаря органическим кислотам делают кожу мягче и эластичнее.
Картофель богат витаминами и микроэлементами, а отвар после его варки можно использовать для протирания лица.
Маски для сухой кожи
Отварите капустный лист в молоке, разотрите и нанесите на кожу.
Разомните вареный картофель, добавьте огуречный или томатный сок и используйте как маску.
Несколько тонких полосок кабачка предотвратят появление морщин.
Пюре из помидора смешайте с оливковым маслом и крахмалом.
Луковый сок с мёдом помогает осветлить кожу.
Маски для жирной кожи
Натертую морковь соедините с белком и нанесите на лицо.
Свежий огурец, взбитый с белком, подсушит и освежит кожу.
Пюрированные капустные листья в сочетании с белком уменьшат жирный блеск.
Маски для всех типов кожи
Немного морковного пюре смешайте с привычным кремом.
Листья квашеной капусты используйте в качестве маски или просто протрите кожу рассолом.
Трёхкратное нанесение огуречного сока с 10-минутными интервалами освежит лицо.
Фруктовые маски для лица
Зимой популярны яблоки, бананы, цитрусовые. Они насыщают кожу витаминами и придают ей здоровый цвет:
Апельсины и мандарины тонизируют и борются с угревой сыпью.
Лимонный сок освежает и осветляет.
Бананы предотвращают появление морщин.
Яблоки улучшают цвет лица и тонизируют.
Маски для сухой кожи
Смешайте яблочное пюре с оливковым маслом или сливками.
Желток, банановое пюре и оливковое масло помогут в борьбе с морщинами.
Маски для жирной кожи
Белок + несколько капель лимонного сока = идеальное средство от жирного блеска.
Запеченное яблоко, смешанное с белком, подтянет кожу.
Маски для всех типов кожи
Пюре из банана и белок увлажнят и смягчат кожу.
Пюре из яблока, сваренного в молоке, питает и делает кожу бархатистой.
Сок цитрусовых с молоком и овсяной мукой освежает и увлажняет.
Ягодные маски: природное обновление
Ягодные маски выравнивают тон, очищают поры и придают коже здоровое сияние. Некоторые ягоды, такие как смородина и калина, обладают отбеливающим эффектом.
Уточнения
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
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