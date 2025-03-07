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Красота за копейки: простые маски, которые заменят дорогие процедуры

3:37
Здоровье » Красота

Задолго до появления промышленных кремов и масок женщины использовали дары природы для ухода за кожей. Овощи, фрукты и ягоды, наряду с травами и молочными продуктами, служили основой первых косметических рецептов. Сегодня же многие предпочитают покупать готовые средства, уверяя себя, что они содержат натуральные компоненты. Однако простые домашние маски остаются эффективными и доступными, к тому же их легко приготовить во время готовки!

Маска для лица
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Маска для лица

Овощные маски для лица

Зимой свежие овощи становятся идеальными помощниками для кожи. Они питают, увлажняют и омолаживают её:

  • Капуста (свежая и квашеная) освежает кожу, а капустный рассол отлично тонизирует.
  • Морковь подходит для жирной и проблемной кожи, а также для тусклого тона лица.
  • Огурцы и кабачки универсальны для всех типов кожи. Огуречный сок даже не требует смывания!
  • Помидоры благодаря органическим кислотам делают кожу мягче и эластичнее.
  • Картофель богат витаминами и микроэлементами, а отвар после его варки можно использовать для протирания лица.

Маски для сухой кожи

  1. Отварите капустный лист в молоке, разотрите и нанесите на кожу.
  2. Разомните вареный картофель, добавьте огуречный или томатный сок и используйте как маску.
  3. Несколько тонких полосок кабачка предотвратят появление морщин.
  4. Пюре из помидора смешайте с оливковым маслом и крахмалом.
  5. Луковый сок с мёдом помогает осветлить кожу.

Маски для жирной кожи

  1. Натертую морковь соедините с белком и нанесите на лицо.
  2. Свежий огурец, взбитый с белком, подсушит и освежит кожу.
  3. Пюрированные капустные листья в сочетании с белком уменьшат жирный блеск.

Маски для всех типов кожи

  1. Немного морковного пюре смешайте с привычным кремом.
  2. Листья квашеной капусты используйте в качестве маски или просто протрите кожу рассолом.
  3. Трёхкратное нанесение огуречного сока с 10-минутными интервалами освежит лицо.

Фруктовые маски для лица

Зимой популярны яблоки, бананы, цитрусовые. Они насыщают кожу витаминами и придают ей здоровый цвет:

  • Апельсины и мандарины тонизируют и борются с угревой сыпью.
  • Лимонный сок освежает и осветляет.
  • Бананы предотвращают появление морщин.
  • Яблоки улучшают цвет лица и тонизируют.

Маски для сухой кожи

  1. Смешайте яблочное пюре с оливковым маслом или сливками.
  2. Желток, банановое пюре и оливковое масло помогут в борьбе с морщинами.

Маски для жирной кожи

  1. Белок + несколько капель лимонного сока = идеальное средство от жирного блеска.
  2. Запеченное яблоко, смешанное с белком, подтянет кожу.

Маски для всех типов кожи

  • Пюре из банана и белок увлажнят и смягчат кожу.
  • Пюре из яблока, сваренного в молоке, питает и делает кожу бархатистой.
  • Сок цитрусовых с молоком и овсяной мукой освежает и увлажняет.

Ягодные маски: природное обновление

Ягодные маски выравнивают тон, очищают поры и придают коже здоровое сияние. Некоторые ягоды, такие как смородина и калина, обладают отбеливающим эффектом.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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