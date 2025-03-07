Ешьте эти продукты каждый день, если хотите белоснежную улыбку

ТОП-10 продуктов для крепких зубов: что нужно есть, чтобы избежать кариеса
Питание играет ключевую роль в здоровье зубов. Некоторые продукты не только укрепляют эмаль, но и защищают от кариеса, налёта и воспалений. Вот 10 лучших продуктов, которые помогут сохранить улыбку красивой и здоровой!
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Крем-суп из кабачков
Что есть для здоровья зубов
Молочные продукты - источник кальция и фосфора, укрепляют эмаль. Сыр снижает кислотность во рту, а йогурт содержит пробиотики для здоровья дёсен.
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