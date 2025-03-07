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Ешьте эти продукты каждый день, если хотите белоснежную улыбку

1:53
Здоровье

ТОП-10 продуктов для крепких зубов: что нужно есть, чтобы избежать кариеса

Питание играет ключевую роль в здоровье зубов. Некоторые продукты не только укрепляют эмаль, но и защищают от кариеса, налёта и воспалений. Вот 10 лучших продуктов, которые помогут сохранить улыбку красивой и здоровой!

Крем-суп из кабачков
Фото: Freepik is licensed under Free license
Крем-суп из кабачков

Что есть для здоровья зубов

  • Молочные продукты - источник кальция и фосфора, укрепляют эмаль. Сыр снижает кислотность во рту, а йогурт содержит пробиотики для здоровья дёсен.

  • Листовая зелень (шпинат, капуста, мангольд) - насыщена кальцием, железом и антиоксидантами, улучшает кровоснабжение дёсен.

  • Миндаль - богат кальцием и белком, защищает эмаль от разрушения.

  • Лосось - содержит витамин D, который помогает организму усваивать кальций.

  • Морковь (сырая) - механически удаляет налёт, стимулирует слюноотделение, защищая зубы от бактерий.

  • Куриное мясо - источник фосфора, укрепляет эмаль, помогает восстанавливать ткани дёсен.

  • Сельдерей - натуральная щётка для зубов, очищает их при жевании. Витамин K в составе помогает кальцию усваиваться.

  • Чай (чёрный и зелёный) - содержит фтор, укрепляющий эмаль, и оказывает антибактериальный эффект.

  • Яблоки - очищают зубы, укрепляют десны и улучшают кровообращение.

  • Вода - смывает микробы, восстанавливает pH-баланс во рту.

Вывод

Для крепких зубов важно получать кальций, фосфор и витамины. Ешьте больше зелени, молочных продуктов, орехов и рыбы, а также не забывайте про сырые овощи и воду.

Здоровье зубов начинается с правильного питания!

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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