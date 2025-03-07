Ешьте эти продукты каждый день, если хотите белоснежную улыбку

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

ТОП-10 продуктов для крепких зубов: что нужно есть, чтобы избежать кариеса

Питание играет ключевую роль в здоровье зубов. Некоторые продукты не только укрепляют эмаль, но и защищают от кариеса, налёта и воспалений. Вот 10 лучших продуктов, которые помогут сохранить улыбку красивой и здоровой!

Фото: Freepik is licensed under Free license Крем-суп из кабачков

Что есть для здоровья зубов

Молочные продукты - источник кальция и фосфора, укрепляют эмаль. Сыр снижает кислотность во рту, а йогурт содержит пробиотики для здоровья дёсен.

- источник кальция и фосфора, укрепляют эмаль. Сыр снижает кислотность во рту, а йогурт содержит пробиотики для здоровья дёсен. Листовая зелень (шпинат, капуста, мангольд) - насыщена кальцием, железом и антиоксидантами, улучшает кровоснабжение дёсен.

- насыщена кальцием, железом и антиоксидантами, улучшает кровоснабжение дёсен. Миндаль - богат кальцием и белком, защищает эмаль от разрушения.

- богат кальцием и белком, защищает эмаль от разрушения. Лосось - содержит витамин D, который помогает организму усваивать кальций.

- содержит витамин D, который помогает организму усваивать кальций. Морковь (сырая) - механически удаляет налёт, стимулирует слюноотделение, защищая зубы от бактерий.

- механически удаляет налёт, стимулирует слюноотделение, защищая зубы от бактерий. Куриное мясо - источник фосфора, укрепляет эмаль, помогает восстанавливать ткани дёсен.

- источник фосфора, укрепляет эмаль, помогает восстанавливать ткани дёсен. Сельдерей - натуральная щётка для зубов, очищает их при жевании. Витамин K в составе помогает кальцию усваиваться.

- натуральная щётка для зубов, очищает их при жевании. Витамин K в составе помогает кальцию усваиваться. Чай (чёрный и зелёный) - содержит фтор, укрепляющий эмаль, и оказывает антибактериальный эффект.

- содержит фтор, укрепляющий эмаль, и оказывает антибактериальный эффект. Яблоки - очищают зубы, укрепляют десны и улучшают кровообращение.

- очищают зубы, укрепляют десны и улучшают кровообращение. Вода - смывает микробы, восстанавливает pH-баланс во рту.

Вывод

Для крепких зубов важно получать кальций, фосфор и витамины. Ешьте больше зелени, молочных продуктов, орехов и рыбы, а также не забывайте про сырые овощи и воду.

Здоровье зубов начинается с правильного питания!

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

