Зумеры бунтуют против грамматики, или почему они отказываются от заглавных букв
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07.03.2025 14:02 Почему зумеры отказываются от заглавных букв: ответ вас удивит
Заглавные буквы постепенно выходят из моды среди
поколения Z. В соцсетях, текстах песен и переписках зумеры предпочитают писать исключительно строчными буквами. Но почему?
Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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3 главные причины отказа от заглавных букв
Они выглядят слишком официально Зумеры считают, что заглавные буквы делают текст холодным и строгим — как будто ты получаешь письмо от налоговой.
Текст выглядит более естественным Письмо строчными буквами создаёт эффект непринуждённого разговора, будто ты просто рассказываешь историю, а не пишешь формальный текст.
Это форма протеста Некоторые видят в этом бунт против строгих грамматических норм и "авторитарности" традиционного языка.
Кто популяризировал тренд
Билли Айлиш - пишет названия песен без заглавных букв.
Бренды и инфлюенсеры - делают посты в соцсетях строчными буквами для дружелюбного общения.
SMM-специалисты - используют этот стиль, чтобы тексты выглядели молодёжными и неформальными.
Вывод
Зумеры не ленятся использовать
заглавные буквы - они осознанно от них отказываются. Их цель - упростить общение и сделать его более личным. Уточнения
- термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Поколе́ние Z
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