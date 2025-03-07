Зумеры бунтуют против грамматики, или почему они отказываются от заглавных букв

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Почему зумеры отказываются от заглавных букв: ответ вас удивит

Заглавные буквы постепенно выходят из моды среди поколения Z. В соцсетях, текстах песен и переписках зумеры предпочитают писать исключительно строчными буквами. Но почему?

Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном

3 главные причины отказа от заглавных букв

Они выглядят слишком официально

Зумеры считают, что заглавные буквы делают текст холодным и строгим — как будто ты получаешь письмо от налоговой. Текст выглядит более естественным

Письмо строчными буквами создаёт эффект непринуждённого разговора, будто ты просто рассказываешь историю, а не пишешь формальный текст. Это форма протеста

Некоторые видят в этом бунт против строгих грамматических норм и "авторитарности" традиционного языка.

Кто популяризировал тренд

Билли Айлиш - пишет названия песен без заглавных букв.

- пишет названия песен без заглавных букв. Бренды и инфлюенсеры - делают посты в соцсетях строчными буквами для дружелюбного общения.

- делают посты в соцсетях строчными буквами для дружелюбного общения. SMM-специалисты - используют этот стиль, чтобы тексты выглядели молодёжными и неформальными.

Вывод

Зумеры не ленятся использовать заглавные буквы - они осознанно от них отказываются. Их цель - упростить общение и сделать его более личным.

Уточнения

Поколе́ние Z - термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов.

