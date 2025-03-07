Как черви-нематоды помогут врачам в борьбе с паразитами и инфекциями

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Черви-нематоды помогут медицине: учёные раскрыли их химические секреты

Крошечные черви-нематоды, обитающие в почве и воде, могут стать ключом к новым медицинским открытиям. Исследователи Ноттингемского университета изучили их уникальные химические механизмы, которые помогают выживать и защищаться от бактерий.

Фото: commons.wikimedia.org by Angusmclellan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анкилостома под микроскопом

Что узнали учёные

70-80% поверхности нематод покрыто липидами — они защищают червей от обезвоживания и микробов.

поверхности нематод покрыто липидами — они защищают червей от обезвоживания и микробов. Химический состав оболочки меняется в течение жизни , что помогает адаптироваться к окружающей среде.

, что помогает адаптироваться к окружающей среде. Человеческая ДНК на 60-70% совпадает с ДНК нематод, что делает их отличной моделью для изучения биологических процессов.

Как это поможет медицине

Изучение паразитарных инфекций - понимание механизмов защиты нематод поможет бороться с паразитами у человека. Новые подходы к увлажнению кожи - липидная защита червей может вдохновить разработку медицинских кремов и мазей. Глубокое понимание молекулярных процессов - поможет в исследованиях старения и генетики.

Эти открытия могут привести к революции в здравоохранении, улучшая лечение инфекций, уход за кожей и изучение наследственных заболеваний.

Уточнения

Немато́ды - тип первичноротых (из группы линяющих) беспозвоночных животных.

