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Как черви-нематоды помогут врачам в борьбе с паразитами и инфекциями

1:23
Здоровье

Черви-нематоды помогут медицине: учёные раскрыли их химические секреты

Крошечные черви-нематоды, обитающие в почве и воде, могут стать ключом к новым медицинским открытиям. Исследователи Ноттингемского университета изучили их уникальные химические механизмы, которые помогают выживать и защищаться от бактерий.

Анкилостома под микроскопом
Фото: commons.wikimedia.org by Angusmclellan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анкилостома под микроскопом

Что узнали учёные

  • 70-80% поверхности нематод покрыто липидами — они защищают червей от обезвоживания и микробов.
  • Химический состав оболочки меняется в течение жизни, что помогает адаптироваться к окружающей среде.
  • Человеческая ДНК на 60-70% совпадает с ДНК нематод, что делает их отличной моделью для изучения биологических процессов.

Как это поможет медицине

  1. Изучение паразитарных инфекций - понимание механизмов защиты нематод поможет бороться с паразитами у человека.

  2. Новые подходы к увлажнению кожи - липидная защита червей может вдохновить разработку медицинских кремов и мазей.

  3. Глубокое понимание молекулярных процессов - поможет в исследованиях старения и генетики.

Эти открытия могут привести к революции в здравоохранении, улучшая лечение инфекций, уход за кожей и изучение наследственных заболеваний.

Уточнения

Немато́ды - тип первичноротых (из группы линяющих) беспозвоночных животных.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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