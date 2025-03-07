Удивительный факт: творог может заменить снотворное

Можно ли улучшить сон с помощью еды? Реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин утверждает, что творог способен положительно влиять на засыпание. Все благодаря триптофану – аминокислоте, которая способствует выработке мелатонина, гормона сна.
Почему творог помогает спать лучше
Кому творог может навредить
Несмотря на пользу, гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупреждает, что этот продукт не подходит:
Рекомендованная суточная норма:
Как есть творог перед сном, чтобы получить максимум пользы
Вывод
Творог действительно может улучшить сон, но важно учитывать его количество и индивидуальные особенности организма. Если у вас нет противопоказаний, небольшая порция этого продукта вечером может стать приятной и полезной привычкой!
Творо́г - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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