Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующие приказы ВСУ: Раненых солдат добивают, чтобы не допустить сдачи в плен
Проснулась – и стала англичанкой: странный случай после наркоза
Март тёплый, но дороги холодные: когда на самом деле менять зимние шины
Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года
Трюдо раскрыл главный козырь Канады в торговой войне с США
Молочный миф: что на самом деле происходит в организме кошки после миски молока
В огороде появился замечательный сосед: идеальные соседи для ваших роз
Тайна древних туннелей инков раскрыта: что скрывали власти
Три простых и дешевых шага к райскому наслаждению: кокос, сгущёнка, шоколад

Удивительный факт: творог может заменить снотворное

1:41
Здоровье

Творог перед сном: правда ли, что он помогает лучше высыпаться

Можно ли улучшить сон с помощью еды? Реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин утверждает, что творог способен положительно влиять на засыпание. Все благодаря триптофану – аминокислоте, которая способствует выработке мелатонина, гормона сна.

Творог
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Творог

Почему творог помогает спать лучше

  • Содержит триптофан – аминокислоту, которая участвует в синтезе серотонина и мелатонина.
  • Обеспечивает чувство сытости – помогает избежать ночных перекусов.
  • Стабилизирует уровень сахара – резкие скачки глюкозы могут нарушать сон.

Кому творог может навредить

Несмотря на пользу, гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупреждает, что этот продукт не подходит:

  • Людям с заболеваниями почек и ЖКТ.
  • Тем, у кого аллергия на молочный белок.
  • Людям, склонным к набору лишнего веса – особенно жирные сорта творога.

Рекомендованная суточная норма:

  • Взрослым – до 200 г.
  • Детям – до 100 г.

Как есть творог перед сном, чтобы получить максимум пользы

  1. Выбирайте нежирный творог (2-5%).
  2. Добавляйте немного мёда или фруктов – это усилит расслабляющий эффект.
  3. Избегайте сахара и жирных добавок, они могут перегружать ЖКТ.

Вывод

Творог действительно может улучшить сон, но важно учитывать его количество и индивидуальные особенности организма. Если у вас нет противопоказаний, небольшая порция этого продукта вечером может стать приятной и полезной привычкой!

Уточнения

Творо́г - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки
Мир. Новости мира
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки Аудио 
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Шоу-бизнес
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Как может выглядеть капитуляция Киева, если она когда-то произойдёт Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Последние материалы
Шокирующие приказы ВСУ: Раненых солдат добивают, чтобы не допустить сдачи в плен
Американский F-16 случайно разбомбил деревню в Южной Корее
Проснулась – и стала англичанкой: странный случай после наркоза
Март тёплый, но дороги холодные: когда на самом деле менять зимние шины
Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года
Трюдо раскрыл главный козырь Канады в торговой войне с США
Молочный миф: что на самом деле происходит в организме кошки после миски молока
Удивительный факт: творог может заменить снотворное
Три простых и дешевых шага к райскому наслаждению: кокос, сгущёнка, шоколад
Тайна древних туннелей инков раскрыта: что скрывали власти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.