Удивительный факт: творог может заменить снотворное

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Творог перед сном: правда ли, что он помогает лучше высыпаться

Можно ли улучшить сон с помощью еды? Реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин утверждает, что творог способен положительно влиять на засыпание. Все благодаря триптофану – аминокислоте, которая способствует выработке мелатонина, гормона сна.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творог

Почему творог помогает спать лучше

Содержит триптофан – аминокислоту, которая участвует в синтезе серотонина и мелатонина.

– аминокислоту, которая участвует в синтезе серотонина и мелатонина. Обеспечивает чувство сытости – помогает избежать ночных перекусов.

– помогает избежать ночных перекусов. Стабилизирует уровень сахара – резкие скачки глюкозы могут нарушать сон.

Кому творог может навредить

Несмотря на пользу, гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупреждает, что этот продукт не подходит:

Людям с заболеваниями почек и ЖКТ.

Тем, у кого аллергия на молочный белок.

Людям, склонным к набору лишнего веса – особенно жирные сорта творога.

Рекомендованная суточная норма:

Взрослым – до 200 г.

Детям – до 100 г.

Как есть творог перед сном, чтобы получить максимум пользы

Выбирайте нежирный творог (2-5%). Добавляйте немного мёда или фруктов – это усилит расслабляющий эффект. Избегайте сахара и жирных добавок, они могут перегружать ЖКТ.

Вывод

Творог действительно может улучшить сон, но важно учитывать его количество и индивидуальные особенности организма. Если у вас нет противопоказаний, небольшая порция этого продукта вечером может стать приятной и полезной привычкой!

Уточнения

Творо́г - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

