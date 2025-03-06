3 продукта, которые превращают старость в кошмар: избавьтесь от них

С возрастом некоторые привычные продукты могут стать настоящей угрозой для здоровья. Они вызывают скачки сахара, проблемы с пищеварением и даже повышают риск инфекций. Вот три главных продукта, которые стоит исключить или ограничить после 60 лет!
1. Белый хлеб, белый рис и сладкие напитки
Альтернатива: цельнозерновой хлеб, бурый рис, натуральные напитки без сахара.
2. Недоваренное мясо, сырые яйца и непастеризованные молочные продукты
Альтернатива: тщательно приготовленные мясо и яйца, пастеризованные молочные продукты.
3. Жирные и переработанные продукты (колбасы, сосиски, полуфабрикаты)
Альтернатива: нежирное мясо, рыба, орехи, полезные масла.
Как сохранить здоровье после 60
Здоровое питание не означает строгие ограничения - просто выбирайте правильные продукты, которые помогут вам оставаться активными и полными сил!
Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?