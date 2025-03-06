Диабет можно победить: найден способ восстановить уровень глюкозы

Американские исследователи совершили прорыв в лечении диабета 1 типа. Они разработали революционный метод, который позволил мышам полностью избавиться от болезни. Ключевой момент - пересадка островков поджелудочной железы вместе с искусственными сосудами, обеспечивающими клетки питанием и кислородом.
В чём проблема традиционного метода
Сейчас при трансплантации островков поджелудочной железы их размещают в печени, но:
Что изменили учёные
Новый подход предполагает подкожную пересадку островков вместе с искусственными сосудистыми клетками (R-VEC). Они создают сеть кровеносных сосудов, снабжающих пересаженные ткани кислородом и питательными веществами.
Результаты на мышах
Что это значит для людей
Метод ещё требует доработки, но уже сейчас открывает новые перспективы для лечения диабета 1 типа. Возможно, в будущем пересадка искусственных сосудов и клеток поджелудочной избавит миллионы людей от этой болезни без пожизненных лекарств.
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