Диабет можно победить: найден способ восстановить уровень глюкозы

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные нашли способ обратить диабет вспять: трансплантация искусственных сосудов творит чудеса

Американские исследователи совершили прорыв в лечении диабета 1 типа. Они разработали революционный метод, который позволил мышам полностью избавиться от болезни. Ключевой момент - пересадка островков поджелудочной железы вместе с искусственными сосудами, обеспечивающими клетки питанием и кислородом.

Фото: https://www.freepik.com Диабет

В чём проблема традиционного метода

Сейчас при трансплантации островков поджелудочной железы их размещают в печени, но:

Многие клетки гибнут из-за нехватки кислорода.

Пациентам приходится пожизненно принимать иммунодепрессанты.

Что изменили учёные

Новый подход предполагает подкожную пересадку островков вместе с искусственными сосудистыми клетками (R-VEC). Они создают сеть кровеносных сосудов, снабжающих пересаженные ткани кислородом и питательными веществами.

Результаты на мышах

Глюкоза нормализовалась - мыши полностью восстановили уровень сахара в крови. Стабильный вес - трансплантаты помогли поддерживать обмен веществ. Эффект длился до 20 недель - что даёт надежду на долгосрочное действие.

Что это значит для людей

Метод ещё требует доработки, но уже сейчас открывает новые перспективы для лечения диабета 1 типа. Возможно, в будущем пересадка искусственных сосудов и клеток поджелудочной избавит миллионы людей от этой болезни без пожизненных лекарств.

Уточнения

Са́харный диабе́т - группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

