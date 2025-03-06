Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оставил погибать. Зеленский бросает свою армию в Курской области
Первый в истории криптосаммит: Трамп объявит о создании резерва биткоина в США
FIA изменили правила: что ждёт гонщиков Формулы-1
Хотите сад, который цветёт сам по себе? Эти цветы не требуют ухода
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Сфинкс приоткрыл пасть: что нашли в тайной комнате под египетской статуей
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной

Диабет можно победить: найден способ восстановить уровень глюкозы

1:36
Здоровье

Учёные нашли способ обратить диабет вспять: трансплантация искусственных сосудов творит чудеса

Американские исследователи совершили прорыв в лечении диабета 1 типа. Они разработали революционный метод, который позволил мышам полностью избавиться от болезни. Ключевой момент - пересадка островков поджелудочной железы вместе с искусственными сосудами, обеспечивающими клетки питанием и кислородом.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

В чём проблема традиционного метода

Сейчас при трансплантации островков поджелудочной железы их размещают в печени, но:

  • Многие клетки гибнут из-за нехватки кислорода.
  • Пациентам приходится пожизненно принимать иммунодепрессанты.

Что изменили учёные

Новый подход предполагает подкожную пересадку островков вместе с искусственными сосудистыми клетками (R-VEC). Они создают сеть кровеносных сосудов, снабжающих пересаженные ткани кислородом и питательными веществами.

Результаты на мышах

  1. Глюкоза нормализовалась - мыши полностью восстановили уровень сахара в крови.
  2. Стабильный вес - трансплантаты помогли поддерживать обмен веществ.
  3. Эффект длился до 20 недель - что даёт надежду на долгосрочное действие.

Что это значит для людей

Метод ещё требует доработки, но уже сейчас открывает новые перспективы для лечения диабета 1 типа. Возможно, в будущем пересадка искусственных сосудов и клеток поджелудочной избавит миллионы людей от этой болезни без пожизненных лекарств.

Уточнения

Са́харный диабе́т - группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
Обсудить
Сейчас читают
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут
Еда и рецепты
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут Аудио 
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда
Садоводство, цветоводство
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда Аудио 
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар
Российский шоу-бизнес
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
США признали себя стороной конфликта в прокси-войне с Россией. Это открывает путь к миру Любовь Степушова ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников Мёд вместо лекарств: как древние египтяне предвосхитили современную медицину — вы удивитесь Игорь Буккер
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Последние материалы
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной
Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас
Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги
Всё это ужасно нравилось: Самбурская была в восторге от истерик возлюбленного — виной оказался отец певицы
Диабет можно победить: найден способ восстановить уровень глюкозы
Судебное разбирательство вокруг Universal Beverage Company: иск от Генпрокуратуры зарегистрирован
Двойной красный, без таймеров и мигающего зелёного: новые правила работы светофоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.