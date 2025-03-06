Пейте это каждую неделю – и ваш иммунитет станет в 2 раза сильнее

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем полезен настой душицы и почему стоит пить его каждую неделю

Душица - это не просто ароматная приправа для пиццы и пасты, а настоящая аптечка в чашке. Настой этой травы обладает мощными целебными свойствами, помогая пищеварению, укрепляя иммунитет и даже снижая уровень стресса.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Если вы ещё не добавили этот напиток в свой рацион, вот 6 причин сделать это прямо сейчас!

Полезные свойства настоя душицы

Улучшает пищеварение

Орегано стимулирует выработку пищеварительных ферментов, помогая при вздутии живота, газах и тяжести после еды. Укрепляет иммунитет

Настой обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, защищая организм от инфекций. Обладает антиоксидантным эффектом

Фенольные соединения в орегано замедляют старение клеток и борются со свободными радикалами. Помогает при простуде и заложенности носу

Настой душицы прочищает дыхательные пути, снимает воспаление и облегчает кашель. Снимает воспаление

Помогает при мышечных болях, заболеваниях суставов и лёгких воспалениях. Регулирует менструальный цикл

Настой душицы облегчает симптомы ПМС и способствует регулярному циклу.

Почему его стоит пить каждую неделю

Он поддерживает здоровое пищеварение и укрепляет иммунитет.

Его антиоксиданты защищают организм от преждевременного старения.

Он помогает расслабиться — чашка перед сном снимает стресс и тревожность.

Как приготовить настой

Заварите 1 чайную ложку сушёных листьев душицы в чашке горячей воды. Дайте настояться 5-10 минут. Пейте тёплым, можно с мёдом или лимоном.

Простая привычка, которая поддержит ваше здоровье и сделает жизнь более комфортной!

Уточнения

Души́ца обыкнове́нная - вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые.

