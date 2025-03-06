Пейте это каждую неделю – и ваш иммунитет станет в 2 раза сильнее

Чем полезен настой душицы и почему стоит пить его каждую неделю
Душица - это не просто ароматная приправа для пиццы и пасты, а настоящая аптечка в чашке. Настой этой травы обладает мощными целебными свойствами, помогая пищеварению, укрепляя иммунитет и даже снижая уровень стресса.
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай
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Полезные свойства настоя душицы
Улучшает пищеварение Орегано стимулирует выработку пищеварительных ферментов, помогая при вздутии живота, газах и тяжести после еды.
Укрепляет иммунитет Настой обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, защищая организм от инфекций.
Обладает антиоксидантным эффектом Фенольные соединения в орегано замедляют старение клеток и борются со свободными радикалами.
Помогает при простуде и заложенности носу Настой душицы прочищает дыхательные пути, снимает воспаление и облегчает кашель.
Снимает воспаление Помогает при мышечных болях, заболеваниях суставов и лёгких воспалениях.
Регулирует менструальный цикл Настой душицы облегчает симптомы ПМС и способствует регулярному циклу.
Почему его стоит пить каждую неделю
Он поддерживает здоровое пищеварение и укрепляет иммунитет.
Его антиоксиданты защищают организм от преждевременного старения.
Он помогает расслабиться — чашка перед сном снимает стресс и тревожность.
Как приготовить настой
Заварите 1 чайную ложку сушёных листьев душицы в чашке горячей воды.
Дайте настояться 5-10 минут.
Пейте тёплым, можно с мёдом или лимоном.
Простая привычка, которая поддержит ваше здоровье и сделает жизнь более комфортной!