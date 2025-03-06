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Пейте это каждую неделю – и ваш иммунитет станет в 2 раза сильнее

1:58
Здоровье

Чем полезен настой душицы и почему стоит пить его каждую неделю

Душица - это не просто ароматная приправа для пиццы и пасты, а настоящая аптечка в чашке. Настой этой травы обладает мощными целебными свойствами, помогая пищеварению, укрепляя иммунитет и даже снижая уровень стресса.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Если вы ещё не добавили этот напиток в свой рацион, вот 6 причин сделать это прямо сейчас!

Полезные свойства настоя душицы

  1. Улучшает пищеварение
    Орегано стимулирует выработку пищеварительных ферментов, помогая при вздутии живота, газах и тяжести после еды.

  2. Укрепляет иммунитет
    Настой обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, защищая организм от инфекций.

  3. Обладает антиоксидантным эффектом
    Фенольные соединения в орегано замедляют старение клеток и борются со свободными радикалами.

  4. Помогает при простуде и заложенности носу
    Настой душицы прочищает дыхательные пути, снимает воспаление и облегчает кашель.

  5. Снимает воспаление
    Помогает при мышечных болях, заболеваниях суставов и лёгких воспалениях.

  6. Регулирует менструальный цикл
    Настой душицы облегчает симптомы ПМС и способствует регулярному циклу.

Почему его стоит пить каждую неделю

  • Он поддерживает здоровое пищеварение и укрепляет иммунитет.
  • Его антиоксиданты защищают организм от преждевременного старения.
  • Он помогает расслабиться — чашка перед сном снимает стресс и тревожность.

Как приготовить настой

  1. Заварите 1 чайную ложку сушёных листьев душицы в чашке горячей воды.
  2. Дайте настояться 5-10 минут.
  3. Пейте тёплым, можно с мёдом или лимоном.

Простая привычка, которая поддержит ваше здоровье и сделает жизнь более комфортной!

Уточнения

Души́ца обыкнове́нная - вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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