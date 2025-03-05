Я не помню, как умер: 51-летний пациент перенёс остановку сердца и рассказал о спасении

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Екатеринбурге 51-летний Алексей Якушев пережил клиническую смерть и смог вернуться к жизни благодаря усилиям врачей Свердловской областной клинической больницы №1. Мужчина поступил в стационар с обширным инфарктом миокарда, который угрожал его жизни, но благодаря слаженной работе специалистов и современным методам лечения он был выписан без серьёзных последствий.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач

Остановка сердца и экстренная реанимация

Алексей Якушев поступил в больницу ночью с острой болью в груди. Дежурный врач Сергей Зигулев диагностировал инфаркт миокарда, но вскоре у пациента начались осложнения, вызвавшие остановку сердца. На помощь немедленно пришли анестезиологи-реаниматологи Иван Комаров и Владимир Баум.

Была срочно начата реанимация с применением дефибриллятора, сердечно-лёгочной реанимации и медикаментозной поддержки. После восстановления сердечного ритма мужчину доставили в операционную, где кардиохирурги установили два стента, чтобы восстановить кровоснабжение сердца.

Борьба за жизнь в реанимации

После операции пациента ввели в медикаментозный сон и перевели в отделение интенсивной терапии. Однако его состояние оставалось тяжёлым: у Алексея развилась полиорганная недостаточность, сопровождавшаяся повышением билирубина. Как пояснила врач лаборатории гравитационной хирургии крови Надежда Костарева, для стабилизации состояния было проведено четыре процедуры плазмосорбции, благодаря которым удалось очистить кровь от избытка токсинов.

Десять дней в борьбе за жизнь

Спустя десять дней интенсивной терапии Алексей Якушев очнулся и смог дышать самостоятельно. Через два дня его перевели в отделение неотложной кардиологии для дальнейшего восстановления.

"Я не помню событий того дня, да и в реанимации долгое время не понимал, где нахожусь. Но сейчас уже всё хорошо. Осталась только усталость и желание поскорее вернуться домой", — рассказал Алексей Якушев, искренне поблагодарив врачей за спасение.

Настоящее чудо

Заведующая отделением неотложной кардиологии Юлия Шилко подчеркнула, что столь благоприятный исход был далеко не гарантирован:

"Риск необратимых изменений в центральной нервной системе после кислородного голодания крайне высок. То, что пациент был выписан практически здоровым — это настоящее чудо".

Этот случай ещё раз доказывает: своевременная медицинская помощь и современные технологии спасают жизни даже в самых критических ситуациях.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

