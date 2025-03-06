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Грипп отступил, но кашель не сдаётся: что делать, если он не уходит, а жить мешает

2:46
Здоровье

Грипп отступает, но вокруг всё ещё много людей, которые не могут избавиться от кашля. Почему после сезонной инфекции кашель затягивается на недели? Об этом рассказала пульмонолог София Ангелова.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Когда остаточный кашель — это норма

"Пик заболеваемости уже позади, но весной иммунитет остаётся нестабильным, — объясняет доктор Ангелова. — В этот период важно быть осторожными, так как организм ещё уязвим".

По её словам, нередко после перенесённой вирусной инфекции кашель сохраняется до трёх недель. Это связано с продолжающимся воспалением: организм продолжает вырабатывать густую слизь, раздражающую рецепторы дыхательных путей. Со временем симптомы проходят сами собой, но если кашель становится затяжным, стоит задуматься о других возможных причинах.

Атипичные бактерии — скрытая угроза

"Когда кашель мучительный и не проходит, мы ищем другие факторы, — отмечает пульмонолог. — Часто в таких случаях выявляются атипичные бактерии, которые затягивают процесс выздоровления. Их своевременное обнаружение помогает подобрать правильное лечение".

Другие возможные причины кашля

Врачи классифицируют кашель по длительности:

  • Острый: длится до трёх недель.
  • Подострый: от трёх до восьми недель.
  • Хронический: более восьми недель у взрослых и свыше четырёх у детей.

Если кашель не связан с вирусной инфекцией, причинами могут быть:

  • Задний ринит: стекающая по задней стенке носоглотки слизь раздражает дыхательные пути.
  • Аллергия или бронхиальная астма: проявляются кашлевой формой без хрипов.
  • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: изжога и заброс кислоты в пищевод могут вызывать ночной кашель.
  • Побочный эффект лекарств: например, препаратов от гипертонии.

Особенно осторожными должны быть пациенты с хроническими заболеваниями лёгких — бронхиальной астмой и ХОБЛ. Загрязнённый воздух, смог и мелкие частицы пыли усугубляют их состояние, провоцируя приступы кашля.

Как укрепить иммунитет и быстрее выздороветь

"Сильный иммунитет — лучшая защита, — подчёркивает доктор Ангелова. — Важно соблюдать несколько правил:

  • Правильное питание с достаточным количеством нутриентов.
  • Полноценный сон: один из ключевых факторов здоровья.
  • Прогулки на свежем воздухе: весна, солнце, чистый воздух заряжают организм".

Она добавляет, что позитивный настрой помогает быстрее восстановиться:

"Счастливые люди болеют реже и легче".

Уточнения

Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Бахарева Неля
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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