Грипп отступил, но кашель не сдаётся: что делать, если он не уходит, а жить мешает

Грипп отступает, но вокруг всё ещё много людей, которые не могут избавиться от кашля. Почему после сезонной инфекции кашель затягивается на недели? Об этом рассказала пульмонолог София Ангелова.
"Пик заболеваемости уже позади, но весной иммунитет остаётся нестабильным, — объясняет доктор Ангелова. — В этот период важно быть осторожными, так как организм ещё уязвим".
По её словам, нередко после перенесённой вирусной инфекции кашель сохраняется до трёх недель. Это связано с продолжающимся воспалением: организм продолжает вырабатывать густую слизь, раздражающую рецепторы дыхательных путей. Со временем симптомы проходят сами собой, но если кашель становится затяжным, стоит задуматься о других возможных причинах.
"Когда кашель мучительный и не проходит, мы ищем другие факторы, — отмечает пульмонолог. — Часто в таких случаях выявляются атипичные бактерии, которые затягивают процесс выздоровления. Их своевременное обнаружение помогает подобрать правильное лечение".
Врачи классифицируют кашель по длительности:
Если кашель не связан с вирусной инфекцией, причинами могут быть:
Особенно осторожными должны быть пациенты с хроническими заболеваниями лёгких — бронхиальной астмой и ХОБЛ. Загрязнённый воздух, смог и мелкие частицы пыли усугубляют их состояние, провоцируя приступы кашля.
"Сильный иммунитет — лучшая защита, — подчёркивает доктор Ангелова. — Важно соблюдать несколько правил:
Она добавляет, что позитивный настрой помогает быстрее восстановиться:
"Счастливые люди болеют реже и легче".
Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
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