Грипп отступил, но кашель не сдаётся: что делать, если он не уходит, а жить мешает

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Грипп отступает, но вокруг всё ещё много людей, которые не могут избавиться от кашля. Почему после сезонной инфекции кашель затягивается на недели? Об этом рассказала пульмонолог София Ангелова.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

Когда остаточный кашель — это норма

"Пик заболеваемости уже позади, но весной иммунитет остаётся нестабильным, — объясняет доктор Ангелова. — В этот период важно быть осторожными, так как организм ещё уязвим".

По её словам, нередко после перенесённой вирусной инфекции кашель сохраняется до трёх недель. Это связано с продолжающимся воспалением: организм продолжает вырабатывать густую слизь, раздражающую рецепторы дыхательных путей. Со временем симптомы проходят сами собой, но если кашель становится затяжным, стоит задуматься о других возможных причинах.

Атипичные бактерии — скрытая угроза

"Когда кашель мучительный и не проходит, мы ищем другие факторы, — отмечает пульмонолог. — Часто в таких случаях выявляются атипичные бактерии, которые затягивают процесс выздоровления. Их своевременное обнаружение помогает подобрать правильное лечение".

Другие возможные причины кашля

Врачи классифицируют кашель по длительности:

Острый: длится до трёх недель.

длится до трёх недель. Подострый: от трёх до восьми недель.

от трёх до восьми недель. Хронический: более восьми недель у взрослых и свыше четырёх у детей.

Если кашель не связан с вирусной инфекцией, причинами могут быть:

Задний ринит: стекающая по задней стенке носоглотки слизь раздражает дыхательные пути.

стекающая по задней стенке носоглотки слизь раздражает дыхательные пути. Аллергия или бронхиальная астма: проявляются кашлевой формой без хрипов.

проявляются кашлевой формой без хрипов. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: изжога и заброс кислоты в пищевод могут вызывать ночной кашель.

изжога и заброс кислоты в пищевод могут вызывать ночной кашель. Побочный эффект лекарств: например, препаратов от гипертонии.

Особенно осторожными должны быть пациенты с хроническими заболеваниями лёгких — бронхиальной астмой и ХОБЛ. Загрязнённый воздух, смог и мелкие частицы пыли усугубляют их состояние, провоцируя приступы кашля.

Как укрепить иммунитет и быстрее выздороветь

"Сильный иммунитет — лучшая защита, — подчёркивает доктор Ангелова. — Важно соблюдать несколько правил:

Правильное питание с достаточным количеством нутриентов.

с достаточным количеством нутриентов. Полноценный сон: один из ключевых факторов здоровья.

один из ключевых факторов здоровья. Прогулки на свежем воздухе: весна, солнце, чистый воздух заряжают организм".

Она добавляет, что позитивный настрой помогает быстрее восстановиться:

"Счастливые люди болеют реже и легче".

Уточнения

Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

