Половина мира на пути к ожирению: почему это уже не просто проблема, а катастрофа

4:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К 2050 году более половины взрослого населения и треть молодежи во всем мире столкнутся с избыточным весом или ожирением. Таковы тревожные прогнозы исследования, опубликованного в журнале The Lancet. Эксперты предупреждают, что эта тенденция несет колоссальные риски для здоровья, увеличивает смертность и перегружает медицинские системы.

Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com Умные весы

Масштаб проблемы

На сегодняшний день 2,11 миллиарда взрослых и 493 миллиона детей и молодых людей страдают от лишнего веса. Для сравнения, в 1990 году эти показатели составляли 731 миллион и 198 миллионов соответственно. Если ситуация не изменится, к 2050 году количество людей с избыточным весом превысит 3,8 миллиарда среди взрослых и 746 миллионов среди молодежи.

Особенно стремительно растет число детей с ожирением — за 30 лет оно увеличилось на 121%. По прогнозам, к середине века 360 миллионов несовершеннолетних будут страдать от этой болезни.

"Беспрецедентная глобальная эпидемия избыточного веса и ожирения — это глубокая трагедия и колоссальный общественный провал", — заявляет профессор Эммануэла Гакиду из Вашингтонского университета.

География ожирения

Более половины взрослых, имеющих избыточный вес, сосредоточены в восьми странах:

Китай - 402 миллиона.

- 402 миллиона. Индия - 180 миллионов.

- 180 миллионов. США - 172 миллиона.

- 172 миллиона. Бразилия - 88 миллионов.

- 88 миллионов. Россия - 71 миллион.

- 71 миллион. Мексика - 58 миллионов.

- 58 миллионов. Индонезия - 52 миллиона.

- 52 миллиона. Египет - 41 миллион.

Среди детей и молодежи ситуация наиболее остра в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне — здесь к 2050 году будет проживать треть всех страдающих ожирением несовершеннолетних.

Последствия для здоровья

Ожирение уже становится проблемой с раннего возраста. Современные дети набирают вес быстрее, чем предыдущее поколение, что ведет к раннему развитию диабета 2 типа, гипертонии, болезней сердца и даже рака.

В Великобритании за три десятилетия доля девочек 5-14 лет с ожирением вырастет с 12% до 18,4%, а среди мальчиков — с 9,9% до 15,5%.

Еще один тревожный факт: к 2050 году почти четверть людей с ожирением будут старше 65 лет. Это создаст серьезную нагрузку на здравоохранение, особенно в странах с низким уровнем доходов.

Экономические вызовы

Второе исследование, проведенное Всемирной федерацией по борьбе с ожирением, показывает, что наибольшее число преждевременных смертей из-за высокого индекса массы тела приходится на страны со средним уровнем дохода. Причина — недостаточная доступность лечения.

"Ожирение оказывает значительное влияние на здоровье, экономику и общество, и странам с ограниченными ресурсами будет сложнее с этим справиться", - подчеркивает генеральный директор организации Джоанна Ралстон.

Что делать

Исследователи подчеркивают: борьба с ожирением требует срочных реформ и масштабных мер в области общественного здравоохранения. Однако есть проблема — данные прошлых лет могут быть недостаточно точными для прогнозирования, а влияние новых технологий, например, препаратов для снижения веса, пока не изучено.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

