Вы думали, что тату остается на коже? Реальность намного страшнее

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета Южной Дании и Хельсинкского университета завершили масштабное исследование, результаты которого оказались тревожными. Оказалось, что чернила для татуировок не остаются исключительно в слоях кожи — они накапливаются в лимфатических узлах, что может вызывать воспалительные процессы и даже повышать риск онкологических заболеваний.

Фото: Openverse by tattooblogger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тату-машинка

Как проводилось исследование

В рамках научного проекта Danish Twin Tattoo Cohort ученые изучили данные более 5 900 датских близнецов. Анализируя взаимосвязь между наличием татуировок и диагнозами онкологических заболеваний, специалисты зафиксировали повышенную частоту случаев рака кожи и лимфомы у людей с татуировками.

"Наш подход уникален, поскольку мы смогли сравнить пары близнецов, где один страдал от рака, но при этом они имели схожие генетические и экологические факторы", — отмечает профессор биостатистики Университета Южной Дании Якоб фон Борнеман Хьельмборг.

Размер татуировки имеет значение

Данные показали, что чем больше татуировка, тем выше риск. Особенно это касается лимфомы: у людей с татуировками, превышающими размер ладони, вероятность заболевания была почти в три раза выше, чем у тех, кто вообще не имел рисунков на теле.

"Чем больше площадь татуировки и чем дольше она присутствует на коже, тем больше чернил оседает в лимфатических узлах", — поясняет доцент Университета Южной Дании Сигне Бедстед Клемменсен.

Уточнения

Татуиро́вка (разг. тату́, жарг. нако́лка, через фр. tаtоuеr, от таит. tаtаu) — процесс нанесения перманентного (стойкого, постоянного) рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента; сами узоры на теле, сделанные таким способом.

