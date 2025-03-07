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Кока-кола при диарее: миф или реальность — мнение врачей

3:47
Здоровье

Диарея и тошнота могут возникнуть внезапно, и в такие моменты мы часто ищем быстрый способ облегчить своё состояние. Одним из распространённых советов является употребление кока-колы, но, по мнению врачей, это может принести больше вреда, чем пользы. Напиток, содержащий фосфорную кислоту, кофеин и газированные пузырьки, может усугубить расстройство желудка. В этой статье мы расскажем, как правильно восполнить водный баланс и какие напитки и продукты лучше выбрать при подобных проблемах.

Кола
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кола

Причины диареи и рвоты

Диарея и тошнота могут быть вызваны различными факторами, включая вирусные и бактериальные инфекции. Некоторые из наиболее распространённых патогенов, вызывающих эти симптомы, включают кампилобактер, кишечную палочку и сальмонеллу. Заражение может произойти через контакт с больным человеком или через заражённую пищу, особенно в тёплое время года, когда продукты портятся быстрее. Важно помнить, что вирусные инфекции могут возникать не только летом, а их симптомы обычно исчезают в течение одного-двух дней.

Что помогает при тошноте?

В большинстве случаев с диареей и рвотой можно справиться самостоятельно, следуя нескольким простым рекомендациям:

  1. Пейте больше воды. Если у вас рвота, подождите 5-10 минут после каждого приступа, затем сделайте небольшой глоток или выпейте несколько ложек воды. Повторяйте это медленно и постепенно.
  2. Выбирайте правильные напитки. Помимо воды, можно пить чай, особенно с дубильными веществами, которые содержатся в листьях малины, ежевики или земляники. Взрослым также подойдут чёрный или зелёный чай.
  3. Избегайте сладких напитков. Кока-кола, яблочный и апельсиновый соки могут усугубить симптомы. Вместо этого лучше пить напитки с низкой осмоляльностью и низким содержанием сахара, такие как электролитные растворы, которые можно купить в аптеке.
  4. Следите за питанием. Во время диареи рекомендуется избегать молочных продуктов, жирной и сладкой пищи. Вместо этого отдавайте предпочтение бананам, рису, куриному бульону, хлебу или йогурту с живыми культурами.
  5. Примите парацетамол. Этот препарат может помочь справиться с лихорадкой и болями в желудке.

Почему кока-кола не помогает при диарее?

Существует распространённый миф о том, что кока-кола может облегчить боль в животе. Однако это не так. Напиток содержит фосфорную кислоту, которая может раздражать желудок, а также большое количество сахара, кофеина и газа. Употребление кока-колы при диарее может не только не помочь, но и ухудшить состояние. Этот совет касается как взрослых, так и детей, независимо от их здоровья.

Рекомендации врачей

Доктор Йозеф Сикора, специалист в области гастроэнтерологии, в беседе с чешским изданием Kupi.cz подчёркивает важность своевременной регидратации и правильного питания для лечения диареи. Основная цель — предотвратить повреждение слизистой оболочки кишечника и предотвратить развитие хронической диареи. Особенно это важно для детей и пожилых людей, так как они более подвержены обезвоживанию.

Кроме того, важно соблюдать правила гигиены. Регулярно мойте руки и носите с собой антибактериальный гель, особенно во время путешествий.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете быстро справиться с неприятными симптомами и восстановить своё здоровье.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать), народное название — поно́с — патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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