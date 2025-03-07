Бледность и ломкость: как ваше тело кричит о нехватке железа — не пропустите эти сигналы

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Здоровье

Железо является критически важным микроэлементом для здоровья человека. Оно участвует в транспортировке кислорода, метаболических процессах и поддержании общего тонуса организма. Однако многие люди не осознают, что страдают от дефицита железа, который может проявляться различными симптомами.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Ирина Попкова, дипломированный нутрициолог и эксперт по wellness от Biogena, рассказала о признаках дефицита железа и способах его профилактики.

По словам специалиста, один из первых признаков недостатка железа — изменения во внешности. Кожа становится сухой и теряет эластичность, приобретая бледный оттенок. Волосы становятся тусклыми, ломкими и выпадают, а ногти истончаются, слоятся и покрываются бороздками.

Дефицит железа также негативно сказывается на уровне энергии. Человек чувствует постоянную слабость, усталость и снижение работоспособности. Даже после сна или небольшой прогулки не наступает бодрость, а физическая активность становится затруднительной. Сонливость и трудности с пробуждением по утрам также могут быть симптомами нехватки железа, пишет Газета.Ru.

Если игнорировать эти признаки, дефицит железа может привести к более серьёзным проблемам, таким как головные боли, шум в ушах, учащённое сердцебиение и одышка. Могут ухудшиться память, внимание и концентрация. Это связано с тем, что недостаток железа вызывает снижение уровня гемоглобина, что приводит к гипоксии — нехватке кислорода в тканях. В таких случаях необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения.

"При подозрении на дефицит железа стоит обратиться к врачу и сдать анализ крови. Важно не заниматься самолечением и не принимать железосодержащие препараты без назначения специалиста. В некоторых случаях проблема может быть связана не только с недостатком железа в рационе, но и с нарушениями его усвоения", — сказала Попкова.

Дефицит этого микроэлемента может значительно ухудшить качество жизни, поэтому своевременное обращение к врачу и забота о своём здоровье помогут избежать негативных последствий.

Уточнения

Ферропатия (дефицит железа) — комплекс симптомов скрытого дефицита железа на фоне нормального уровня гемоглобина, характеризуется снижением содержания железа в тканевых депо и сыворотке крови.

Желе́зо (химический символ — Fe, от лат. Ferrum) — химический элемент 8-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 26.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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