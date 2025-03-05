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Японцы едят и не толстеют: 5 привычек, которые стоит перенять

2:15
Здоровье

Почему японцы редко сталкиваются с проблемой лишнего веса? Их секрет — в сочетании правильного питания, контроля порций и активного образа жизни. Давайте разберёмся, какие привычки помогают им сохранять стройность.

япония японцы зима
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
япония японцы зима

1. Контроль порций — меньше значит лучше

В Японии принято подавать еду на маленьких тарелках, где сбалансировано сочетаются белки, углеводы и овощи. Такой подход не только делает блюда эстетичными, но и предотвращает переедание. Небольшие порции означают меньше потребляемых калорий, что помогает поддерживать вес в норме.

2. Натуральные продукты вместо обработанных

Японская диета основана на свежих сезонных ингредиентах: рыбе, рисе, овощах и морепродуктах. Приготовление пищи с нуля минимизирует употребление сахара, вредных жиров и консервантов, которые присутствуют в обработанных продуктах. Это помогает контролировать вес и улучшает общее состояние здоровья.

3. Медленный приём пищи

Для японцев еда — это не спешка, а процесс, которым нужно наслаждаться. Они тщательно пережёвывают пищу, прислушиваясь к насыщению. Такой подход не только улучшает пищеварение, но и предотвращает переедание.

4. Активный образ жизни

В Японии физическая активность встроена в повседневность. Люди много ходят пешком, ездят на велосипедах, занимаются садоводством. Даже без изнурительных тренировок их умеренная, но регулярная активность помогает поддерживать метаболизм и сжигать калории.

5. Зелёный чай — напиток для стройности

Вместо сладких напитков японцы предпочитают зелёный чай. Он богат антиоксидантами и катехинами, которые ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию жира. При этом он не содержит лишних калорий, в отличие от газировки или кофе с сахаром.

Эти простые привычки помогают японцам сохранять стройность и здоровье. Попробуйте внедрить их в свою жизнь — результат вас удивит!

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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