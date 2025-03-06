Витаминные комплексы: правда и мифы о их эффективности

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Реклама обещает, что поливитамины защитят от болезней, но свежие исследования говорят об обратном. Синтетические добавки часто оказываются не только бесполезными, но и потенциально вредными.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Почему витамины в таблетках могут быть опасны

Витамин А в избытке увеличивает риск переломов.

в избытке увеличивает риск переломов. Витамин Е в больших дозах нарушает свертываемость крови.

в больших дозах нарушает свертываемость крови. Поливитамины не снижают риск рака, инфаркта и деменции.

Кроме того, они создают иллюзию заботы о здоровье. Люди, принимая добавки, расслабляются и забывают о действительно важных факторах — питании, спорте и полноценном сне.

Где брать витамины?

Еда остаётся лучшим источником полезных веществ:

Витамин С — цитрусовые, болгарский перец, квашеная капуста.

— цитрусовые, болгарский перец, квашеная капуста. Витамин D — жирная рыба, яйца (80 % людей испытывают его дефицит).

— жирная рыба, яйца (80 % людей испытывают его дефицит). Магний — гречка, орехи, бобовые.

Как понять, что вам действительно нужны добавки

Если вы живёте в регионе с нехваткой солнца или ограничиваете рацион, сначала сдайте анализы. Только врач может определить необходимость приёма витаминов.

Нет волшебных таблеток для здоровья. Баланс питания, физическая активность и качественный сон — вот настоящее средство профилактики.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

