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Витаминные комплексы: правда и мифы о их эффективности

1:25
Здоровье

Реклама обещает, что поливитамины защитят от болезней, но свежие исследования говорят об обратном. Синтетические добавки часто оказываются не только бесполезными, но и потенциально вредными.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Почему витамины в таблетках могут быть опасны

  • Витамин А в избытке увеличивает риск переломов.
  • Витамин Е в больших дозах нарушает свертываемость крови.
  • Поливитамины не снижают риск рака, инфаркта и деменции.

Кроме того, они создают иллюзию заботы о здоровье. Люди, принимая добавки, расслабляются и забывают о действительно важных факторах — питании, спорте и полноценном сне.

Где брать витамины?

Еда остаётся лучшим источником полезных веществ:

  • Витамин С — цитрусовые, болгарский перец, квашеная капуста.
  • Витамин D — жирная рыба, яйца (80 % людей испытывают его дефицит).
  • Магний — гречка, орехи, бобовые.

Как понять, что вам действительно нужны добавки

Если вы живёте в регионе с нехваткой солнца или ограничиваете рацион, сначала сдайте анализы. Только врач может определить необходимость приёма витаминов.

Нет волшебных таблеток для здоровья. Баланс питания, физическая активность и качественный сон — вот настоящее средство профилактики.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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