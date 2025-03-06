Витаминные комплексы: правда и мифы о их эффективности

Реклама обещает, что поливитамины защитят от болезней, но свежие исследования говорят об обратном. Синтетические добавки часто оказываются не только бесполезными, но и потенциально вредными.
Кроме того, они создают иллюзию заботы о здоровье. Люди, принимая добавки, расслабляются и забывают о действительно важных факторах — питании, спорте и полноценном сне.
Еда остаётся лучшим источником полезных веществ:
Если вы живёте в регионе с нехваткой солнца или ограничиваете рацион, сначала сдайте анализы. Только врач может определить необходимость приёма витаминов.
Нет волшебных таблеток для здоровья. Баланс питания, физическая активность и качественный сон — вот настоящее средство профилактики.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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