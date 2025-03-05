Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кот и собака: 15 пар растений, которые категорически не уживаются вместе
Виртуальная реальность теперь со вкусом: революционная технология e-Taste
Забудьте о сером и синем: дизайнер назвал идеальный цвет для спальни
Скрытые враги: как распознать невидимых вредителей вашего сада
Вы не поверите: грифы нашли гениальный способ не бороться за еду
Разработан двигатель, который бросает вызов физике
Рубцы после пластики лица исчезнут навсегда: простые и проверенные методы по выравниванию кожи
Вода и ледник внесли свою лепту — живописный каньон в Италии притягивает любителей природы
Иван Ургант рассказал, за что полюбил жену Наталью Кикнадзе

Избавьтесь от вздутия и тяжести в животе — попробуйте этот проверенный метод

1:22
Здоровье

В мире здорового питания есть напиток, который давно завоевал популярность благодаря своим полезным свойствам. Он не только улучшает пищеварение, избавляя от вздутия, но и оказывает целый ряд терапевтических эффектов.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Почему настои полезны для здоровья

Травяные настои — это не волшебство, но они действительно помогают организму справляться с разными процессами. Многие из них:

  • Ускоряют обмен веществ и помогают контролировать вес.
  • Регулируют уровень сахара и холестерина в крови.
  • Укрепляют кости и иммунитет, дополняя действие витаминов и минералов.
  • Оказывают антиоксидантное действие, замедляя процессы старения.

Благодаря этим свойствам, травяные настои стали важной частью здорового питания и превратились в незаменимый ритуал для тех, кто заботится о своём самочувствии.

Как правильно заваривать настои

Чтобы сохранить все полезные свойства, важно соблюдать несколько простых правил:

  1. Нагрейте воду почти до кипения, но не доводите до бурного кипения.
  2. Залейте траву горячей водой, накройте крышкой.
  3. Дайте настояться несколько минут, чтобы напиток раскрыл все свои свойства.

Правильное приготовление делает настой не только вкусным, но и максимально полезным для организма.

Уточнения

Вздутие живота  — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Топ-4 фасона платьев, которые будут популярный этой весной
Красота и стиль
Топ-4 фасона платьев, которые будут популярный этой весной Аудио 
7 мест, где термальная вода творит чудеса: лучшие горячие источники Чехии для отдыха
Туризм
7 мест, где термальная вода творит чудеса: лучшие горячие источники Чехии для отдыха
Весна диктует стиль: 5 женственных трендов, которые захватят подиумы и улицы
Красота и стиль
Весна диктует стиль: 5 женственных трендов, которые захватят подиумы и улицы Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Виртуальная реальность теперь со вкусом: революционная технология e-Taste
Избавьтесь от вздутия и тяжести в животе — попробуйте этот проверенный метод
Politico: Иностранные политики ужаснулись обращением Трампа к конгрессу
Забудьте о сером и синем: дизайнер назвал идеальный цвет для спальни
Скрытые враги: как распознать невидимых вредителей вашего сада
Разработан двигатель, который бросает вызов физике
Вы не поверите: грифы нашли гениальный способ не бороться за еду
Рубцы после пластики лица исчезнут навсегда: простые и проверенные методы по выравниванию кожи
Иван Ургант рассказал, за что полюбил жену Наталью Кикнадзе
Вода и ледник внесли свою лепту — живописный каньон в Италии притягивает любителей природы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.