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Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе

1:03
Здоровье

Существует мнение, что черника полезна для зрения. Однако терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов утверждают, что для здоровья глаз полезен батат.

батат
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
батат

В эфире программы "Жить здорово!" офтальмолог объяснил, что в сетчатке находятся особые светочувствительные клетки — палочки и колбочки. Палочки помогают различать объекты в сумерках, в то время как колбочки содержат пигмент родопсин.

Коновалов отметил, что когда свет попадает в глаз, родопсин разрушается и обесцвечивается, в результате чего возникает электрический сигнал, который передается в головной мозг, позволяя нам видеть.

Организм не может самостоятельно синтезировать родопсин, поэтому его необходимо получать из пищи. Витамин А и бета-каротин, содержащиеся в батате, являются предшественниками этого пигмента. По этой причине специалисты рекомендуют добавлять батат в рацион для поддержания здоровья глаз.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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