Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе

Существует мнение, что черника полезна для зрения. Однако терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов утверждают, что для здоровья глаз полезен батат.
В эфире программы "Жить здорово!" офтальмолог объяснил, что в сетчатке находятся особые светочувствительные клетки — палочки и колбочки. Палочки помогают различать объекты в сумерках, в то время как колбочки содержат пигмент родопсин.
Коновалов отметил, что когда свет попадает в глаз, родопсин разрушается и обесцвечивается, в результате чего возникает электрический сигнал, который передается в головной мозг, позволяя нам видеть.
Организм не может самостоятельно синтезировать родопсин, поэтому его необходимо получать из пищи. Витамин А и бета-каротин, содержащиеся в батате, являются предшественниками этого пигмента. По этой причине специалисты рекомендуют добавлять батат в рацион для поддержания здоровья глаз.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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