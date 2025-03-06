Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует мнение, что черника полезна для зрения. Однако терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов утверждают, что для здоровья глаз полезен батат.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ батат

В эфире программы "Жить здорово!" офтальмолог объяснил, что в сетчатке находятся особые светочувствительные клетки — палочки и колбочки. Палочки помогают различать объекты в сумерках, в то время как колбочки содержат пигмент родопсин.

Коновалов отметил, что когда свет попадает в глаз, родопсин разрушается и обесцвечивается, в результате чего возникает электрический сигнал, который передается в головной мозг, позволяя нам видеть.

Организм не может самостоятельно синтезировать родопсин, поэтому его необходимо получать из пищи. Витамин А и бета-каротин, содержащиеся в батате, являются предшественниками этого пигмента. По этой причине специалисты рекомендуют добавлять батат в рацион для поддержания здоровья глаз.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

