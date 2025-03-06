Пейте и худейте: цельное молоко способно творить чудеса с фигурой

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цельным молоком называют продукт, в котором содержание молочного жира составляет не менее 3,25% по весу. Существует несколько причин, по которым этот напиток полезен.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко

1. Снижает риск заболеваний

Употребление цельного молока связано с меньшей вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и колоректального рака. Исследования показывают, что 1 стакан молока в день может снижать риск болезней сердца, инсульта, метаболического синдрома, высокого кровяного давления и остеопороза.

2. Содержит полезные жирные кислоты

В цельном молоке присутствует более 400 видов жирных кислот. Некоторые из них, такие как пентадекановая и гептадекановая кислоты, доказали свою способность снижать воспаление и улучшать восстановление клеток.

3. Поддерживает здоровье костей

Одна чашка молока дает 23% суточной нормы кальция, а также поставляет необходимые белки, фосфор и магний. Обогащенное цельное молоко является хорошим источником витамина D, который помогает усваивать кальций.

4. Помогает контролировать вес

Исследования показывают, что цельное молоко может способствовать контролю веса. Оно связано с меньшей массой тела, меньшим объёмом талии и снижением риска ожирения.

Уточнения

Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов.

