Пейте и худейте: цельное молоко способно творить чудеса с фигурой

Цельным молоком называют продукт, в котором содержание молочного жира составляет не менее 3,25% по весу. Существует несколько причин, по которым этот напиток полезен.
Употребление цельного молока связано с меньшей вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и колоректального рака. Исследования показывают, что 1 стакан молока в день может снижать риск болезней сердца, инсульта, метаболического синдрома, высокого кровяного давления и остеопороза.
В цельном молоке присутствует более 400 видов жирных кислот. Некоторые из них, такие как пентадекановая и гептадекановая кислоты, доказали свою способность снижать воспаление и улучшать восстановление клеток.
Одна чашка молока дает 23% суточной нормы кальция, а также поставляет необходимые белки, фосфор и магний. Обогащенное цельное молоко является хорошим источником витамина D, который помогает усваивать кальций.
Исследования показывают, что цельное молоко может способствовать контролю веса. Оно связано с меньшей массой тела, меньшим объёмом талии и снижением риска ожирения.
Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов.
В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?