Секрет долголетия спрятан на вашей кухне: что добавляют в еду те, кто живёт дольше всех

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Здоровье

Сливочное масло не следует считать самым вредным продуктом. В умеренных количествах качественное масло может быть полезным, с этим согласна эндокринолог Дарья Пронина.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Сливочное масло содержит жирорастворимые витамины А, D и Е, которые важны для организма по множеству причин, включая поддержку правильной работы мозга и обмена веществ. Также в нем присутствует "хороший" холестерин, необходимый для синтеза гормонов.

"При умеренном употреблении в пищу сливочное масло помогает сохранить здоровье кожи, ногтей, зрения и поддержать работу иммунитета", — заявила врач в комментарии RT.

Для здорового взрослого человека нормой является 10-30 г качественного масла с жирностью не менее 82,5% в день. Рекомендуется сочетать его с цельнозерновым хлебом или кашами. Однако для жарки использовать сливочное масло не следует, добавила Дарья Пронина.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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